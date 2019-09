El alcalde descarta un museo sin patrocinio de la industria láctea Lunes, 16 septiembre 2019, 01:14

El alcalde, Maximino García, 'Mino', hizo referencia al demandado Museo de los Quesos de Morcín, proyectado en La Foz. «Tengo muchas dudas como regidor; creo que deberíamos pensar qué se puede hacer en esa infraestructura», dijo en alusión a las rehabilitadas tolvas del Pozo Monsacro donde se encuentra el equipamiento. El proyecto, no obstante, no se descarta del todo, pero señala que no sería viable su implantación «sin la participación -a modo de patrocinio- de las empresas lácteas de Asturias». Por otro lado, ya se ha fijado la compra de los terrenos a Hunosa junto al equipamiento, que está solo pendiente de la firma.