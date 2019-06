Arbesú recupera la Alcaldía de Langreo para el PSOE tras cuatro años en manos de IU La socialista Carmen Arbesú, alcaldesa de Langreo. / J. C. ROMÁN Los socialistas langreanos se mostraron dispuestos a llegar a consensos para recuperar un municipio con «una posición pujante en Asturias» MARTA VARELA LANGREO. Domingo, 16 junio 2019, 03:56

Los socialistas recuperaron Langreo tras cuatro años en manos de IU y Somos. Los votos de sus nueve concejales y la abstención de los dos ediles de Ciudadanos proclamaron alcaldesa de Langreo a Carmen Arbesú en detrimento de los candidatos de IU, Jesús Sánchez, con ocho votos, y de la popular María Antonia García, con dos. Ambos aspirantes manifestaron su intención de realizar una oposición firme y recordaron los grandes temas que están a la espera, como el soterramiento ferroviario y la puesta en servicio del centro neurológico de Barros. García desgranó parte de su programa e insistió en la necesidad de «dar un envejecimiento tranquilo a nuestros mayores e impulsar el emprendimiento».

El alcalde saliente, Jesús Sánchez, asumió «con humildad que los vecinos nos hayan colocado en la oposición», y puntualizó que «nos une el amor por Langreo», para advertir de que «nuestra labor de oposición comienza ahora y exigiremos que los procesos de modernización que están en marcha se cumplan», como la digitalización en las dependencias municipales, el plan de alumbrado y la recogida de residuos. «Si lucha por Langreo, nos tendrá a su lado; si opta por el pasotismo, estaremos enfrente», trasladó a Arbesú. Por su parte, la alcaldesa apostó, desde el primer momento, por trabajar con el resto de la Corporación. Así, agradeció la labor de Sánchez, «su disposición de trabajo y servicio a Langreo a lo largo de los años. Y también su actitud de cooperación en las semanas transcurridas entre las elecciones y esta sesión de investidura».

Consciente de lo ajustado del resultado y sin mayoría absoluta, la regidora puntualizó que «en muchos asuntos necesitaremos el consenso y el asentimiento de todos para adoptar políticas de largo alcance. Solo así nos apartaremos del camino del declive y podremos volver a una posición pujante en Asturias y reconocida en España».

Minería e industria

Valiente a la hora de presentar los problemas del concejo, reconoció que «Langreo lleva demasiados años siendo uno de los enfermos de Asturias». Y nombró algunos de estos males, como la caída demográfica, constante en los últimos 30 años, y la alta tasa de paro, con 4.000 vecinos sin empleo. Además, ratifico su compromiso con el modelo de base industrial. «Nunca renegaré de la minería y de la industria pesada que forjaron este concejo, el carácter de sus gentes y el propio aspecto urbano», subrayó. Si bien reconoció que «tenemos que pensar en nuevas actividades». Ese Langreo que diseñaba ayer la socialista pasa también por «llegar a la zona rural y perfilar el Langreo del futuro».

La emoción llegó en el momento de reconocer el apoyo de su familia, principalmente el de sus padres, presentes en el acto. Emoción que la acompañó al poner en valor su distrito: «Soy la primera mujer del pueblo que ocupará este cargo y, si no me fallan las cuentas, solo la segunda persona de Lada que llega a la Alcaldía; y ya ha pasado más de un siglo desde los dos mandatos de mi antecesor, Gabino Alonso. Me gustaría compartir con toda Lada que una de las suyas será alcaldesa».