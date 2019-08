«Blimea debe alimentar su unión para crecer, poco nos han regalado sin luchar» Marta Varela (a la derecha) entrega una placa a la blimeína del año, Bárbara Camblor. / ROMÁN La periodista de EL COMERCIO Marta Varela pregona las fiestas de la Virgen de las Nieves de Blimea A. FUENTE BLIMEA. Sábado, 3 agosto 2019, 00:09

La pregonera que se encargó ayer por la tarde de abrir las fiestas de Nuestra Señora de la Virgen de Las Nieves en Blimea quiso lanzar un mensaje de esperanza para esta población de la comarca minera del Nalón. La periodista de EL COMERCIO, Marta Varela, hizo un llamamiento, alto y claro, a sus vecinos: «Vivimos en un gran pueblo y nuestro deber es conservarlo y ayudarlo a crecer. Blimea debe alimentar su unión para crecer, porque pocas cosas nos han regalado sin luchar, honradamente, con educación pero sin descanso».

Varela quiso destacar en su mensaje que, sobre todo, se siente orgullosa de su pueblo. «Nací en la barriada en casa de mi güela Vicenta, porque como mi güelito Pepe 'el tuertu' me recordaba, ya era lo bastante tozuda como para ir a Sotrondio a nacer, así que soy de Blimea, ¡Blimea!». Entre constantes recuerdos de su niñez y de su juventud, la periodista reivindicaba el futuro de la localidad del que deben ser todos partícipes. «Y yo me pongo en primer lugar: no compro ni consumo todo lo que debería aquí; creedme que eso me llena de reproches de mis padres que siguen fieles y esperanzados en que Blimea recupere su esencia».

Rememoraba ante sus vecinos la vida que tenía el pueblo hace años, la cantidad de negocios que había en las plazas y que han ido desapareciendo; los muchos torneos deportivos de fútbol, balonmano, baloncesto o las competiciones de judo. «Los fines de semana el transporte público dejaba a centenares de jóvenes para disfrutar de nuestra oferta de ocio. Todos somos un poco culpables dejándonos seducir por otras ofertas, olvidándonos de apoyar lo que tenemos más cerca, a nuestros vecinos que siguen apostando por Blimea para vivir, crecer y disfrutar». Por todo, Varela destacó la labor del grupo de jóvenes de la población que se ha hecho cargo de organizar las fiestas.

El programa de las fiestas, que se desarrolla hasta el lunes, tiene previsto para hoy, a partir de las cuatro de la tarde, la tradicional ofrenda floral a la Virgen. A las cinco es la exhibición de coches a radiocontrol. A las once y media de la noche es la verbena. Mañana, al mediodía, será la misa solemne, la procesión y la puya del ramu.