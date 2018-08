Blimea empieza sus fiestas con un reconocimiento a la trayectoria del rapero Arma X El rapero Arma X recibe el premio 'Blimeín del año' de manos de la sociedad de festejos. / J. C. ROMÁN A. F. G. BLIMEA. Sábado, 4 agosto 2018, 00:24

Las fiestas de Blimea daban comienzo anoche con la entrega del premio 'Blimeín del año' al rapero de las cuencas Arma X. «La verdad es que me sorprende mucho esta distinción, que es importante porque viene de mis propios vecinos», decía el músico. «Tengo que decir que es guay que te reconozcan una trayectoria en este mundo, que es duro, pero en el que no me va mal del todo, porque tengo proyectos en marcha», comentaba. El programa continúa hoy con la tradicional ofrenda floral a la Virgen a partir de las cuatro de la tarde. Después habrá exhibición de bici, a cargo de José Arriola (18 horas), degustación gratuita de cócteles (19) y segunda verbena (23.30), con Rey Pelayo y Chospito Show. Para mañana está prevista la celebración de la misa al mediodía y la posterior procesión. A las dos y media de tarde habrá una gran paellada en la Plaza Vizconde de Campogrande.