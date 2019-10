El Consistorio dice que en 15 días habrá convenio de soterramiento para Langreo Un momento del encuentro entre la plataforma y los portavoces municipales de Langreo. / J. C. ROMÁN La plataforma vecinal sale hoy a la calle para pedir un calendario de obras y defender la línea de tren tras una tensa reunión en el Ayuntamiento MARTA VARELA LANGREO. Sábado, 19 octubre 2019, 01:33

El encuentro tuvo lugar a menos de 24 horas de la marcha convocada por la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo, pero no sirvió para frenar la intención del colectivo de salir hoy a la calle para reclamar fechas concretas sobre el fin de los trabajos y defender la continuidad de la línea Gijón-Laviana, que ha perdido un millón de viajeros y ante la falta de inversiones teme que acabe en El Berrón. La plataforma recibió el miércoles la llamada del equipo de gobierno y ayer se reunieron con todos los portavoces del Ayuntamiento, pero siguen las discrepancias por la tardanza en la firma del nuevo convenio entre las tres administraciones para seguir y culminar las obras (la instalación de catenarias, raíles y elementos de seguridad, a cargo de Adif, y la urbanización exterior, del Principado).

«Ha sido un encuentro extemporáneo y lamentable, una provocación del equipo de gobierno que ve enemigos en la oposición y en el movimiento asociativo, lo que es un error inmenso», explicaba el portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, quien dijo sentirse «defraudado».

Su homóloga en el Partido Popular, María Antonia García, afirmaba abiertamente: «No entendemos el objeto de esta reunión, ya que el convenio -para seguir y acabar las obras- fue aprobado en la comisión de Urbanismo. Nos sorprenden, además, algunas actitudes que no consideramos correctas. No se puede ir a una reunión sobretensionando desde el minuto uno. Así es complicado avanzar». García subrayó que , «en abril, el gobierno del PP desbloqueó la situación y había dinero en el presupuesto que no se ejecutó. Sin embargo, ahora nos vamos a la cuarta adenda o ultimo convenio que no aporta nada a los anteriores salvo alargar la finalización hasta 2022».

«¿Intento de entorpecer? No»

Una visión más optimista tenía el portavoz de Ciudadanos, Luis Fernández, quien apuntó que «era importante que se produjera esta reunión informal para dar respuesta a las dudas de la plataforma».

Los integrantes del colectivo vecinal declinaron realizar manifestaciones, pero no ocultaron su malestar e hicieron un llamamiento a toda la comarca del Nalón y a los afectados por los problemas con las líneas de Cercanías para que participen hoy en la marcha a pie, que partirá a las 8.40 de la estación de Feve de Laviana, y finalizará en Langreo.

La alcaldesa, Carmen Arbesú, se defendía de las críticas: «Nunca ha sido un intento para entorpecer la marcha, a la que acudirán miembros del equipo de gobierno». «La reunión se ha organizado para dar respuesta a una petición de la plataforma para reunirse con todos los portavoces municipales. No pusimos ningún tipo de inconveniente, porque la postura del PSOE siempre ha sido la misma -añadió-. Todos queremos que las cosas vayan para adelante y que esa obra finalice. Por tanto, me hubiese gustado dejar de hablar del pasado y de rencillas e ir más al fondo: a cuestiones importantes para Langreo y lograrlo con el apoyo del resto de formaciones políticas».

En todo este marco, Arbesú remarcó que «el Principado ya está en disposición de llevar al Consejo de Gobierno el nuevo convenio para su aprobación. Nosotros lo aprobaremos en sesión plenaria, ya tiene el visto bueno de Adif». Insistió en que en dos semanas podrían terminarse todos los trámites para firmar a principios de noviembre el nuevo convenio.