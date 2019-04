La Folixa reivindica la sidra, «que está en nuestro ADN» El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, a la izquierda, hace un brindis tras el descorche de las pipas. / «J. C. R. El pregonero de la fiesta, Alberto Cienfuegos, invita a «creer que Mieres tiene futuro. Si no, seremos una ciudad fantasma» A. FUENTE MIERES. Sábado, 13 abril 2019, 02:54

Ya estaba todo listo ayer por la tarde. Los más aficionados a la sidra ya habían adquirido su bolla de la Folixa y el vaso para la degustación nada más se abrieran las pipas. Fue poco después de las siete de la tarde, tras el chupinazo. Empezó a correr el caldo, unos 3.000 litros, que animará la fiesta en Mieres.

Los actos principales se desarrollaron en el Parque Jovellanos. Alberto Cienfuegos, 'Michel', conocedor de la asturianía por su afición de la tonada, fue el encargado de dar el pregón. «Aníbal Vázquez me dijo: 'Yes de Mieres'. Dije: 'Sí'. 'Tienes perru'. 'Sí'. 'Tien cadena'. 'Sí'. 'Pues entonces no se hable más. El pregón de la Folixa queda de tu cuenta'. No pude más que decir vale, porque a un amigo y, además, alcalde no se le puede hacer un feo». Con esta anécdota comenzaba la breve apertura de la fiesta mierense, un alegato en defensa de la sidra. «Es una bebida que forma parte de nuestras vidas, de nuestro ADN, de nuestra gastronomía y de nuestra cultura. Por algo la Consejería de Educación Cultura y Deporte del Principado declara en 2014 la Cultura Sidrera Asturiana como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. Y espero que no tardando mucho se la reconozca también como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad».

«La grandeza de la sidra -continuaba el pregonero- es equiparable a la grandeza de los pueblos, grandeza que no brota de la nada, sino que la forjan los hombres y mujeres que los habitan. Y la forjan con talento, inteligencia, ideas, compromiso, lucha, esfuerzo, sacrificio, generosidad, trabajo, voluntad de servicio y solidaridad. Y de todo eso, en el concejo de Mieres, andamos sobrados, y lo digo aún a costa de que se me tache de babayu. En todos los órdenes de la vida hemos tenido grandes personajes que han trabajado por Mieres de manera notoria, ya sea desde la popularidad, ya sea desde el anonimato. El valor es el mismo».

'Míchel' quiso lazar un mensaje de optimismo sobre el futuro del concejo. «A pesar de la sangría demográfica que venimos padeciendo durante los últimos años, Mieres tiene futuro y nosotros tenemos que ser los primeros en creérnoslo. Y para ello es imprescindible no bajar los brazos y abandonar el pasotismo, la indiferencia, la apatía, el conformismo, la desidia, el desinterés y a todos sus primos hermanos, que únicamente nos encadenan al olvido y nos condenan a ser en un futuro lo que no queremos: una ciudad fantasma. Pero eso nunca ocurrirá porque Mieres vuelve a estar en la rampa de lanzamiento. Somos gallos de pelea».

Programa de hoy

El programa de actividades de hoy incluye a las siete de la tarde la actuación de agrupación de bandas de gaitas en la Plaza del Ayuntamiento. Participan la agrupación Villa de Mieres y El Gumial de Moreda. Después desfilarán hasta la plaza de Requejo y las calles Jerónimo Ibrán y La Vega. Uno de los platos fuertes será a las once de la noche. En el Parque Jovellanos actuará Spanta la Xente. En el mismo escenario, a la una de la madrugada tocará Rura, de Escocia.