Intenta abusar en Mieres de una canadiense que hacía el Camino de Santiago La joven peregrina, a su llegada a los juzgados de Mieres, acompañada de un agente. / JESÚS MANUEL PARDO «Quiero que la ruta sea segura para todo el mundo», dice la peregrina, a la que el agresor, de 62 años, mostró los genitales | Fue sometido a un juicio rápido y aceptó once meses de prisión e indemnizar a la joven ALEJANDRO FUENTE MIERES. Miércoles, 6 noviembre 2019, 04:01

«Quiero un Camino de Santiago seguro para todo el mundo. Me gusta mucho España». Esta palabras, pero en inglés, fueron pronunciadas ayer por una joven peregrina canadiense a las puertas de los juzgados de Mieres tras haber sido víctima de una tentativa de abuso sexual cuando hacía la ruta por el Caudal.

El acusado, un hombre de 62 años y de la zona, aceptó ayer en el juicio rápido la pena de once meses de prisión por mostrarle a la peregrina los genitales el lunes al mediodía entre las poblaciones de La Rebollada y El Rollo, en la carretera AS-242. Esta pena fue acordada entre las partes, que se sustituirá por una multa de ocho euros al día por el mismo periodo, esto es, más de 2.600 euros. En caso de no abonar la sanción, entraría en la cárcel. También tiene que satisfacer una indemnización por daños morales de 500 euros.

La víctima es una joven que hace vídeos de sus rutas por el mundo. Actualmente se encuentra realizando el Camino de Santiago de El Salvador. Y dejó claro que va a seguir con su recorrido. «Ha sido una jornada difícil para mí, pero no pienso decaer; me encanta el Camino de Santiago». Por eso, primero, seguirá hasta Oviedo para posteriormente continuar con el Primitivo hasta Santiago de Compostela.

Según informó la Fiscalía del Principado, el acusado aceptó los hechos. Todo comenzó sobre las once de la mañana con el acecho a su víctima en Mieres. Fue en el puente de Seana cuando le hizo los primeros gestos obscenos. La joven siguió con su camino. Un poco más adelante, sentido Oviedo, se volvió a encontrar con él y le dijo algo en español, idioma que la víctima no habla. En un momento dado, el hombre la sobrepasó por la carretea AS-242 y fue cuando le mostró sus genitales. Ella comenzó a gritar, salió corriendo y pidió auxilio en una vivienda cercana. «Estoy muy agradecida con los agentes de la Guardia Civil y con todo el proceso judicial», añadió la canadiense.

El hombre fue captado por la cámara de vídeo de la joven y fue gracias a esas imágenes que pudo ser identificado por los agentes de la Benemérita. No obstante, no fue arrestado y solo tenía condición de investigado. El abogado de la joven 'youtuber', José Luis León, destacó también que se le ha impuesto una orden de alejamiento por un periodo de 16 meses y la prohibición de acercarse a su vivienda. «Tengo que decir que el juzgado ha trabajando con mucha diligencia en este caso porque la chica no habla el idioma -se buscó una intérprete- y se llevó un susto tremendo», aseguraba el letrado.