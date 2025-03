Pajares recurre a los cañones de nieve artificial para garantizar la apertura Los empresarios afirman que si no abre la estación las pérdidas serán cuantiosas y repercutirán en toda la temporada

VALGRANDE-PAJARES. Miércoles, 4 de diciembre 2019, 00:31

En la estación lenense de Valgrande-Pajares se trabaja con la mirada puesta en una posible apertura de cara al puente festivo de la Constitución. La bajada de las temperatura y la humedad está generando que en las últimas horas entrasen en funcionamiento los cañones de nieve artificial. Se trabaja contra reloj para posibilitar una apertura parcial, prevista para el sábado, en pleno puente festivo de la Constitución. El objetivo de recurrir a estas máquinas es aumentar espesores de cara a asegurar la apertura. El objetivo marcado es abrir al menos la parte baja de la estación. La Hoya, Les Patines y la cinta de debutantes, como estaba programado para el fin de semana pasado

No se descarta que también pueda entrar en funcionamiento la zona del tubo, donde las labores de mantenimiento avanzan a buen ritmo, según han explicado fuentes cercanas. Las miradas están centradas, al igual que los trabajos, en el telesilla Brañillín, eje central de la estación desde donde se distribuyen los esquiadores para toda las instalaciones.

Pajares es una de las pocas estaciones españolas que a pesar de las tempranas nevadas no ha podido iniciar la presente campaña de esquí. De hecho, podría ser la última en abrir si no lo hace este puente festivo. Un retraso en su puesta en funcionamiento que se debe a que no han concluido los trabajos de revisión de los principales remontes, incidencia que se achaca a la falta de previsión de Deportes y que llevó los esquiadores habituales de la estación a concentrarse el pasado sábado a pie de pista para reivindicar que de forma urgente e inmediata se realicen inversiones en este enclave invernal.

Los usuarios consideran inadmisible esta situación, pero desde el sector hotelero y hostelero de la comarca ya se habla de desastre «si no se abre ya, perderemos mucho dinero, pero también prestigio y reservas para toda la temporada».