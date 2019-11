El patrimonio minero busca turismo internacional Algunos de los touroperadores participantes, durante su visita al Pozo Sotón. / E. C. La feria Fetumi continúa hoy en El Entrego con una jornada en la que habrá dos mesas redondas y encuentros entre empresas del sector 15 touroperadores visitan los pozos Sotón y Arnao y el Ecomuseo de Samuño MARTA VARELA EL ENTREGO. Viernes, 8 noviembre 2019, 00:09

Nuestro patrimonio minero se presentó ayer internacionalmente. Y lo hizo con nota, pero también con deberes. La Feria de Turismo Minero Fetumi Negocios, planteada este año por Hunosa para atraer a touroperadores de otros países, se está convirtiendo en el gran escaparate de esta parte significativa de la región. La de ayer fue una jornada intensa que comenzó con la bajada al pozo Sotón y la visita al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería. Los participantes llegaron luego a Arnao y el broche final fue en el valle de Samuño, conjunción perfecta de naturaleza y minería.

Las sensaciones de quienes se adentraron durante unos minutos en las entrañas de la tierra fueron de lo más positivas. Marek Golostz, responsable de patrimonio industrial en el gobierno local de Silesia, en Polonia, aseguraba que había visto «muchos recursos turísticos vinculados a la minería, pero nunca uno que fuera una mina real». Por su parte, las chilenas Daniela Paz Riquelme y Karen Luz Córdoba, especialistas en el desarrollo de negocios turísticos, resumían la experiencia en que había sido «alucinante y única». Jordi Gurri, de Hotusa, destacó que «tras el turismo de playa, estaría bien que en España se descubriera el turismo de patrimonio industrial, un turismo que nos habla de nuestra historia».

¿Pero es suficiente? A juicio los más prestigiosos gestores turisticios, no. Nuestra oferta necesita ser ampliada para lograr llegar al resto del mundo. Así lo defendía la escocesa Margaret Hart que entiende que «lo que se ha hecho en Sotón, Arnao y Samuño es impresionante, pero se trata de un punto de partida para un gran proyecto que ofrezca algo diferente al sector turístico. Los museos no sobreviven de excursiones».

2.000 contactos

Fetumi Negocios continúa hoy con una jornada comercial en el Pozo Sotón en la que se espera que se lleven a cabo unos 2.000 contactos comerciales entre los turoperadores y el centenar largo de ofertantes de recursos y servicios que han confirmado su asistencia a la cita.

Entre los turoperadores que prevén asistir a la cita: Globalia, B The Travel Brand, Interrías, Hotusa, Circuitos Galicia, Spain Your Way, Industrial Travel, Andolina Tours, Déjate Llevar Santander, Frontera Verde, Elige tu viaje y Asturvision, entre otros. Junto a ellos, ciento veinticinco entidades entre ayuntamientos, museos, hoteles y otras empresas de servicios turísticos.