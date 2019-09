«No podemos aceptar que el Valle de Turón sea una queja colectiva» Espiño, durante la lectura del pregón. / JUAN CARLOS ROMÁN El exdirector del instituto, José Espiño, fue el encargado de dar el pregón que dio inicio a las fiestas del Cristo A. F. G. TURÓN. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:14

José Espiño, quiera fuera hasta el curso pasado director del IES Valle de Turón, fue el encargado de abrir las fiestas del Cristo. En el salón de actos del antiguo colegio La Salle fue reivindicativo como siempre. «He de manifestar, hoy y aquí, que no podemos abandonarnos y aceptar que Turón sea una queja colectiva, cuando no un puro lamento, aunque ambas actitudes estén plenamente justificadas en el momento presente: 'Esto es una ruina', 'nos tienen abandonados', 'pasan de nosotros', 'solo les importamos para votar', 'este es un pueblo castigado', 'aquí no hay futuro', 'esto está muerto', 'claro, ¿y qué se puede hacer en un pueblo de viejos?' 'El último que apague la luz'. Pues no, señores, a mi modo de ver la resignación y los lamentos no son el camino ni la solución».

Espiño dibujó su discurso a través de la corriente de un río que lo llevó desde su Galicia natal a ser profesor en este enclave minero. «Estamos vivos, ¿no? Y si lo estamos tenemos la obligación, el imperativo ético, de trabajar y luchar para mejorar y transformar nuestro entorno; por los que ya no están, pero lo dieron todo para traernos hasta aquí, por y para nosotros mismos, que merecemos unas condiciones de vida dignas y para los que han de venir, sean éstos nuestros hijos o quienes acojamos en años venideros», clamaba el docente.

El programa festivo -que se desarrollará hasta el lunes 16- contempla para hoy, entre otras actividades, el XXXVIII Festival de masas corales en la iglesia de San Martín a partir de las ocho de la tarde. A las once de la noche es el concierto de la orquesta Máster Glad y a la una de la madrugada, uno de los platos fuertes, la actuación de Spanta la Xente. Para mañana está previsto, a partir de las seis de la tarde, el desfile de carrozas desde Lago al polígono de La Cuadriella. A las ocho de la tarde dará comienzo la música en la calle con el grupo Doble Pletina en el escenario de La Felguera; a las nueve será el turno de un evento de Hip Hop en La Veguina.