Roban en el Museo de los Quesos material eléctrico valorado en 50.000 euros El Ayuntamiento de Morcín prevé instalar cámaras de seguridad y admite que la apertura del edificio, sin acabar, está «complicada» A. F. G. LA FOZ. Viernes, 18 octubre 2019, 01:27

No es la primera vez que el edificio que estaba llamado a ser el Museo de los Quesos de La Foz, en Morcín, y que nunca llegó a inaugurarse es asaltado. Pero, en esta ocasión, se han llevado lo que quedaba en él. El alcalde del concejo, Maximino García 'Mino' informó de que el autor o los autores se llevaron todo el material eléctrico del inmueble, el cableado y los cuadros. El valor total de lo sustraído asciende a unos 50.000 euros.

Fue el lunes cuando el Ayuntamiento se percató del robo y presentó la pertinente denuncia ante la Guardia Civil, que investiga los hechos. «Esto es una faena, porque nos obliga al Consistorio a dedicar una cantidad de dinero más para poder rehabilitar todo el inmueble», señalaba el regidor. Por otro lado, dijo que está prevista la instalación de cámaras de seguridad para evitar nuevos actos vandálicos en el interior del recinto.

El inmueble es fruto de una rehabilitación de las antiguas tolvas de carbón del Pozo Monsacro. Si invirtieron más de un millón de euros y sigue sin uso desde el final de las obras, en 2008. Uno de los objetivos que se marcó el actual alcalde era recuperar el edificio, que muestra un avanzado deterioro debido a su abandono, a las humedades y a los continuos asaltos en su interior.

Pero, ¿habrá Museo de los Quesos? Se trata de una opción que el alcalde ve complicada. 'Mino' ya dijo que tiene muchas dudas al respecto. «Creo que deberíamos pensar qué se puede hacer en esa infraestructura». El proyecto, no obstante, no se descarta del todo, pero señala que no sería viable su implantación «sin la participación, a modo de patrocinio, de las empresas lácteas de Asturias». Por otro lado, ya se ha cerrado la compra a Hunosa de los terrenos situados junto al equipamiento. La operación sólo está pendiente de la firma. Se ha cerrado por una cuantía superior a los 50.000 euros con el objetivo de recuperar el inmueble.