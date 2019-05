«Siempre ofreceremos diálogo, igual que cuando estábamos en minoría» Maximino García, 'Mino', en el despacho de la Alcaldía de Morcín, en Santa Eulalia. / J. M. PARDO «Precisamos de una política territorial para fijar población, ya no digo para ganarla. También poder aprovechar nuestros recursos naturales» Maximino García, 'Mino' Alcalde de Morcín con Izquierda Unida ALEJANDRO FUENTE SANTA EULALIA. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:20

La victoria en las municipales de Maximino García, 'Mino' (Izquierda Unida), en Morcín ha sido aplastante. Logró un total de siete concejales en una Corporación de once. En 2015 obtuvo un empate técnico con el PSOE, cuatro y cuatro respectivamente, pero los socialistas llegaron a formar equipo de gobierno al tener un puñado más de votos. Una moción de censura a mitad del mandato lo aupó a la Alcaldía, un cargo que ha sabido rentabilizar a la vista del apoyo que le han brindado los vecinos.

-Ha sido un gran resultado.

-La verdad es que sí. Ha sido fruto del trabajo de estos dos últimos años. Conectamos muy bien con la ciudadanía. Queremos que esta confianza que nos han dado sirva para contribuir a que ninguna persona se encuentre en riesgo de exclusión, es lo primordial. Creemos que este municipio tiene un potencial muy importante y queremos agradecer a todos los vecinos su apoyo. En su momento, cuando planteamos la moción de censura, creíamos que era una medida necesaria y el tiempo no ha dado la razón. Había un equipo de gobierno -encabezado por Jesús Álvarez Barbao- que no transmitía confianza alguna. Existía un opacidad en relación lo que era la participación de la oposición. Dimos otro aire en el trabajo del día a día. En el último año hubo tranquilidad política en el que se trabajó codo con codo con todos los grupos de la Corporación.

-La configuración del Pleno cambia; desaparecen Somos y los independientes. Solo queda el PSOE (3 ediles) y el PP (uno). No le hace falta, pero ¿abre la puerta al diálogo?

-Siempre, igual que lo hicimos cuando estábamos en minoría. Vamos a intentar consensuar todo lo que hagamos en el concejo y escuchar sus propuestas, no entiendo la política de otra manera. La acción de gobierno requiere de consenso siempre que las otras partes también lo quieran. Sería un error por nuestra parte no ofrecer diálogo.

-Iba de número cuatro en la lista regional de Izquieda Unida. ¿Esta satisfacción en el resultado municipal se contrapone con lo obtenido en el Principado?

-Nos encontrábamos en un momento complicado en lo interno. No se nos escapaba el tema de Gaspar Llamazares. Tampoco que el 28 de abril no tuviéramos en Asturias una candidatura de IU. Había ciudadanos que iban optar por otras opciones políticas y que muchos de ellos no retornarían. Había discrepancias de cómo nos presentamos en distintos municipios, en donde había gente pidiendo el voto para IU y otros para Podemos. Eso no benefició a ninguna de las dos partes. El proyecto de Izquierda Unida no tuvo el peso que debería de haber tenido y, está claro que en una situación como esta, los dos escaños se han logrado gracias al gran trabajo de la candidatura de Ángela Vallina y de Ovidio Zapico. Nunca aposté por este tipo de confluencias; se tienen que buscar siempre después de las elecciones y a las pruebas me remito.

Futuro territorial

-¿Espera más sensibilidad por parte del futuro Gobierno regional con las comarcas mineras?

-Conozco al candidato del PSOE, a Adrián Barbón. Espero y deseo por el bien de Asturias que no solo se centre en la zonal central, que las comarcas mineras y las alas necesitan también oxígeno. Precisamos de un diseño de políticas territoriales que permitan fijar población, ya no digo recuperarla, y que haya una normativa para que los recursos naturales puedan ser explotados.

-¿Se encuentran las cuencas ante la última oportunidad de lograr un nuevo impulso desde el Gobierno estatal para lograr inversiones con la transición energética?

-Nunca vamos a decir la última, pero sí que estamos en la recta final y hay que decir que llevamos mucho retraso. Por una parte, se cumplieron los planes en la medida en que hubo una reducción de actividad minera y no se avanza de igual manera por la crisis, por el PP que en su momento debía un montón de recursos a estos territorios. Espero que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga por lo menos en circulación estos recursos que son de las comarcas mineras. Con la transición energética tiene que haber una nueva forma de actuar, dejar el tiempo necesario, como mínimo, para compensar todo lo que no se hizo.

-¿Qué objetivo se marca para este mandato?

-Tener unas infraestructuras acordes que nos permitan vertebrar el concejo; ahí ya estamos trabajando en dos carreteras. Queremos analizar con el próximo Ejecutivo regional la financiación de otras carreteras autonómicas para mejorar los accesos al Monsacro. Tenemos la capacidad de impulsar proyectos y esperamos poder ejecutarlos.