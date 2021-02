El sorteo de la lotería de San Valentín deja un premio de 130.000 euros en Morcín «Me avisaron cuando estaba viendo al Sporting y fue una doble alegría porque ganamos», dice el dueño del despacho en el que se validó el boleto Ricardo Luis Sánchez, quien entregó el premio. / MARIO ROJAS A. FUENTE SANTA EULALIA (MORCÍN). Martes, 16 febrero 2021, 00:54

Ir a comprar una barra de pan y salir con un premio de 130.000 euros bajo el brazo. Eso es lo que ha ocurrido en un punto de venta de lotería en Santa Eulalia de Morcín. El despacho -que también lo es de pan y confitería con cafetería- entregó el domingo el primer premio del sorteo extraordinario de San Valentín, dotado con la citada cantidad al décimo. «¿Que si estoy contento? ¡Madre mía! ¡No se lo puede ni imaginar! Y eso que no me ha tocado a mí pero, bueno, se ha repartido alegría entre algún vecino de la población», decía ayer el propietario del establecimiento, Ricardo Luis Sánchez.

El número agraciado fue el 39976. «Fue vendido por terminal, un solo décimo. No sabemos en quién ha recaído. Pero, de saberlo, tampoco lo diría», indica entre risas. «Eran muchos los 'sospechosos', pero todos han sido descartados tras acercarse hasta el despacho y comprobar que no han sido ellos los agraciados», comentaba.

«¿A mí? Ni un euro, y mire que tenemos una peña que jugamos todas las semanas cincuenta décimos de un mismo número. Si hubiera sido éste... Pero la alegría es la misma por haber repartido ilusión en el concejo», apunta Sánchez.

Lleva tan solo tres años con el despacho y con el punto de venta de la lotería tras un traspaso del negocio. «Ya repartimos en octubre de 2019 un segundo premio con 6.000 euros, pero nunca una cantidad tan importante. Me llamaron al móvil el domingo por la noche para avisarme de lo del premio; estaba viendo el partido del Sporting y no me lo podía creer en un principio. Luego, pues doble alegría, ganamos el partido y entregué el premio, todo perfecto». Por lo menos en la jornada de ayer, continuaba, se cambió el tema de conversación. «Ya no fue todo sobre la covid, menos mal».