Daniel Ripa solicita a Adrián Barbón un cambio de actitud con los deshaucios de La Camocha Daniel Ripa, durante su intervención. / Hugo Álvarez «Las familias recibieron unos hangares sin valor, los rehabilitaron e invirtieron en ellos y ahora les reclaman dinero. No deben nada, les deben a ellos», ha subrayado el dirigente morado EFE Martes, 8 octubre 2019, 11:34

El diputado y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha advertido al presidente del Principado, Adrián Barbón, de que, si siguen los desahucios en el poblado minero de La Camocha, significa que «no hay cambio» en el Gobierno.

Ripa se ha expresado así durante la pregunta que ha formulado en el pleno de la Junta General al consejero de Empleo e Industria, Enrique Fernández, sobre la situación que viven los vecinos de esa barriada, amenazados de desahucio al no poder frente a la compra de las viviendas que ocuparon durante décadas en el poblado minero.

«Las familias recibieron unos hangares sin valor, los rehabilitaron e invirtieron en ellos y ahora les reclaman dinero, primero 100.000 euros y ahora 45.000. No deben nada, les deben a ellos», ha subrayado el dirigente morado.

Tras recordar que en Castilla-León se dio solución a una situación similar en Ciñera al poner las viviendas a disposición de los vecinos mediante venta a precios asequibles o permitirles continuar en régimen de alquiler, Ripa ha acusado al Gobierno de estar «prófugo» de la iniciativa aprobada en la pasada legislatura en la Junta General para solucionar esta situación.

En su respuesta, el consejero de Empleo e Industria, Enrique Fernández, pese a advertir de que no se trataba de una competencia de su departamento, ha señalado que el Gobierno regional comprende la situación de dificultad y angustia que atraviesan.

«El Gobierno no tiene intención de abandonar a nadie, pero es algo que no entra dentro de las competencias del Principado», ha señalado tras rechazar la exigencia de responsabilidad que Ripa planteaba trasladar «a toda persona que represente al PSOE» con sus alusiones al ex consejero de Industria, Víctor Zapico, condenado por el fraude cometido en Mina La Camocha antes de su cierre.

Mina de la Camocha es una explotación subterránea de carbón que comenzó su actividad en 1935 y cerró en 2008 y la mayor parte de los habitantes de estas viviendas son jubilados, hijos y viudas de mineros fallecidos que «no pueden comprar» a los precios fijados por la administración concursal ni acceder a créditos hipotecarios.