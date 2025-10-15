Desvelado el misterio de los carteles que aparecieron en Asturias sobre una 'academia de puteros' Asturias radicaliza la batalla contra el consumo de la prostitución con una campaña publicitaria; un programa de Médicos del Mundo con el que el Principado quiere dar un nuevo paso para el fin de la explotación sexual

Chelo Tuya Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Se vendía como un nuevo centro de estudios, Putero's Academy. Aparecía en vallas que han sido instaladas en diferentes lugares del Principado. Y tenían redes sociales. Una en la que, en realidad, solo daban una consigna: 'Putero no naces, te haces'. Tras días de preguntas sin respuestas oficiales, mañana jueves se desvelará que todo forma parte de una campaña promocionada por el Principado para luchar contra el consumo de la prostitución.

Desde la pasada legislatura, Asturias se ha levantado como la primera región en erradicar la venta del cuerpo de las mujeres para dar placer sexual a los hombres. Y avanza en su estrategia contra la prostitución y la trata. En una vuelta de tuerca más, ha decidido apoyar la campaña de Médicos del Mundo, ideólogos del contenido en vallas y redes sociales, que será presentada como inicio de la semana en la que se celebra el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

Según fuentes de la ONG, que preside Pepe Fernández, «con esta campaña pretendemos hacer un llamamiento a la sociedad y en especial a los jóvenes para prevenir que se conviertan en futuros puteros, concienciarles que otro tipo de sexualidad es posible y que se conviertan en agentes de cambio para que con sus acciones (u omisiones) no perpetúen la normalización de la prostitución».

Y las vallas con el llamativo mensaje, dicen, es solo la primera parte. En un acto que encabezará la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, contarán más detallas de una iniciativa que ha buscado «abrir un debate que creemos muy necesario».