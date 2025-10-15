El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una de las vallas instaladas por toda la región. E. C.

Desvelado el misterio de los carteles que aparecieron en Asturias sobre una 'academia de puteros'

Asturias radicaliza la batalla contra el consumo de la prostitución con una campaña publicitaria; un programa de Médicos del Mundo con el que el Principado quiere dar un nuevo paso para el fin de la explotación sexual

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Comenta

Se vendía como un nuevo centro de estudios, Putero's Academy. Aparecía en vallas que han sido instaladas en diferentes lugares del Principado. Y tenían redes sociales. Una en la que, en realidad, solo daban una consigna: 'Putero no naces, te haces'. Tras días de preguntas sin respuestas oficiales, mañana jueves se desvelará que todo forma parte de una campaña promocionada por el Principado para luchar contra el consumo de la prostitución.

Desde la pasada legislatura, Asturias se ha levantado como la primera región en erradicar la venta del cuerpo de las mujeres para dar placer sexual a los hombres. Y avanza en su estrategia contra la prostitución y la trata. En una vuelta de tuerca más, ha decidido apoyar la campaña de Médicos del Mundo, ideólogos del contenido en vallas y redes sociales, que será presentada como inicio de la semana en la que se celebra el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

Según fuentes de la ONG, que preside Pepe Fernández, «con esta campaña pretendemos hacer un llamamiento a la sociedad y en especial a los jóvenes para prevenir que se conviertan en futuros puteros, concienciarles que otro tipo de sexualidad es posible y que se conviertan en agentes de cambio para que con sus acciones (u omisiones) no perpetúen la normalización de la prostitución».

Y las vallas con el llamativo mensaje, dicen, es solo la primera parte. En un acto que encabezará la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, contarán más detallas de una iniciativa que ha buscado «abrir un debate que creemos muy necesario».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2 Los okupas de El Entrego habrían asaltado carboneras e intentado entrar en otros pisos bajos
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  7. 7 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Desvelado el misterio de los carteles que aparecieron en Asturias sobre una 'academia de puteros'

Desvelado el misterio de los carteles que aparecieron en Asturias sobre una &#039;academia de puteros&#039;