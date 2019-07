«Las donaciones de la Feria suponen el 20% del total anual en Asturias» El presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, recibe el pinchazo para la donación de sangre en Puerta la Villa. / JUAN CARLOS TUERO «El empresario lleva en las venas ilusión, mucha perseverancia y capacidad de asumir riesgos», afirma Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón EUGENIA GARCÍA Miércoles, 31 julio 2019, 02:52

Félix Baragaño es un hombre tranquilo. Solo le hierve la sangre -A positivo, muy necesaria últimamente- cuando escucha «despreciar privilegios» como la democracia o la Seguridad Social. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón no dudó en participar en la sección 'Donando sangre con...' y acude a su primera cita con las bolsas con una sonrisa calmada.

-¿Es la primera vez que dona?

-Sí.

-¿Cómo no lo había hecho hasta ahora?

-De joven me habían dicho que no podía ser donante, por lo que nunca me cuestioné intentarlo de nuevo, pero parece ser que ahora sí puedo. De hecho, tanto mi mujer como mis hijos son donantes.

-¿Lo hacen en la Feria de Muestras?

-Sí, por supuesto.

-¿Hace cuánto tiempo que se puede donar allí?

-Seguramente Faustino (Valdés, el presidente del Centro de Sangre y Tejidos) lo sepa mucho mejor que yo. Pero sé que es un tema histórico que se remonta prácticamente al inicio del recinto ferial y que allí ya están poniendo el estand en condiciones.

-Es decir, que la Cámara de Comercio siempre ha invitado a tener este gesto.

-Sí. La Feria no deja de ser un punto de encuentro, una referencia para el verano gijonés y asturiano y siempre ha tenido un compromiso con todo tipo de iniciativas sociales. Una vez accedí a la presidencia de la Cámara fui realmente consciente de la importancia que tienen para Asturias las donaciones que se hacen en la Feria. Representan casi el 20% de las totales a lo largo de un año, por lo que es importantísimo.

-¿Qué novedades veremos este año en la Fidma?

-Todo el mundo me pregunta. Habrá expositores nuevos, como Maserati, que no había estado nunca; también la Asociación de Jóvenes Empresarios, el Colegio de Ingenieros Industriales o Cadasa. Además, Hunosa y EdP están invirtiendo en reformar sus estands. Y los visitantes se encontrarán además con un cierre totalmente nuevo en la carretera Piles-Infanzón. Escultórico, diseñado por el arquitecto Jovino Martínez Sierra y ya ejecutado al 90%, esperemos que se termine esta semana.

-¿El empresario lleva sangre especial en sus venas?

-Supongo que los empresarios tenemos sangre de todos los tipos, pero entiendo que compartimos ilusión, perseverancia y capacidad de asumir riesgos para poder invertir y llevar las ideas a la práctica, conseguir que los conocimientos se conviertan en empresas que sean capaces de generar valor y que ese valor se reparta entre los empleados, sirva para pagar proveedores y revierta en la sociedad son fundamentales.

-¿Trasfundiría la suya a cambio de conseguir la ejecución del Plan de Vías, la variante de Pajares o mejores comunicaciones con el resto de España?

-La donación es un acto altruista y no se puede contemplar ningún tipo de compensación, pero sin duda todas ellas son actuaciones que no solo los empresarios, sino toda la sociedad necesitamos y queremos que se desarrollen lo antes posible.

-¿Qué se puede hacer para impulsar el tejido empresarial asturiano?

-Hay situaciones sobrevenidas que dependen de los mercados y son difíciles de solucionar, pero hay cuestiones como el coste energético que sí hay que cambiar para que las empresas asturianas y españolas tengan una energía competitiva con sus homólogos europeos.Y luego hay otro tema que afecta mucho en Asturias, la transición a energías verdes. Algo en lo que todos estamos de acuerdo pero que tiene que hacerse con el tiempo suficiente para que se produzca una adecuación.

-¿Duele más el pinchazo o la descarbonización exprés?

-(Risas). La descarbonización, no hay duda. Este pinchazo no me dolió nada.

-¿Hace falta sangre fresca en las empresas o el problema es que la sangre fresca se quede en Asturias?

-Es indudable que aquí hay muy buenos empresarios, lo que no hay es suficientes. Muchos jóvenes se están yendo, por lo que es muy importante que los políticos ayuden a crear el caldo de cultivo necesario para que la gente joven tenga la posibilidad de trabajar o emprender aquí.

-El presidente del Principado visitará este año la Feria. ¿Le pedirá algo?

-Es un fijo y siempre contamos con él. Me consta que llega con gran ilusión, con ganas de hacer cosas. Y lo que le pedimos es que escuche a los empresarios, que entienda la empresa como algo fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad y que nos tenga en cuenta, porque si la empresa va bien, si la gente joven recibe una formación adaptada a las necesidades, si logramos una fiscalidad similar a las comunidades autónomas de nuestro entorno, seremos competitivos.