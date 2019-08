Los drones de la DGT comienzan a multar, ¿cómo funcionan y qué tipo de multa te pueden poner? 00:55 Uno de los drones de la DGT. / J. C. R. Actualmente el organismo cuenta con 11 drones, pero solo 3 de ellos, los certificados por el Centro Español de Metrología (CEM), son los que van a comenzar a denunciar a partir del 1 de agosto DANI BUSTO/EL COMERCIO GIJÓN. Jueves, 1 agosto 2019, 11:55

Hace más de un año la Dirección General de Tráfico anunciaba que entraban en servicio sus drones para reforzar la vigilancia de las carreteras españolas. Coincidiendo con la puesta en marcha de la segunda operación especial de tráfico del verano, en la que se prevé que se produzcan 2,9 millones de desplazamientos de largo recorrido, la DGT va a comenzar a denunciar a partir de hoy, 1 de agosto, a aquellos conductores que infrinjan la normativa de tráfico y seguridad vial y sean captados por drones, tal y como ha informado mediante un comunidado.

Los drones están destinados a la vigilancia del tráfico en aquellos tramos donde el riesgo de accidentabilidad es mayor; en las carreteras donde hay un mayor tránsito de usuarios vulnerables, en particular de ciclistas, motociclistas y peatones y a la supervisión de distracciones durante la conducción.

También se utilizan para la monitorización y apoyo a la regulación en operaciones y eventos especiales en los que se concentra un elevado número de movimientos en carretera; a misiones ordinarias de regulación complementarias a las desarrolladas por los helicópteros y a apoyar en situaciones de emergencia que por su gravedad afecten de manera notable a la circulación y seguridad de los usuarios de la vía.

Actualmente el organismo cuenta con 11 drones, 3 de ellos certificados por el Centro Español de Metrología (CEM) que son los que van a comenzar a denunciar y los 8 restantes seguirán utilizándose para la regulación y gestión del tráfico. Además, está en proceso de licitación la adquisición de otras 20 unidades que una vez suministradas y certificadas se incorporarán a las labores de vigilancia y control del tráfico.

Por lo tanto, estos drones sí multan, pero con cierta limitaciones. Y es que estas pequeñas aeronaves vienen a completar las labores de vigilancia que realiza la flota de helicópteros de la DGT sobre más de 160.000 kilómetros de carreteras en el territorio nacional. La altitud operativa estos drones es de hasta 120 metros, tienen una autonomía de 20 minutos, un radio de acción de 500 metros y equipan cámaras de alta definición con un alcance de visión de hasta 7 kilómetros.

Por lo tanto, la misión los drones es vigilar y registrar todo tipo de infracciones como utilización del móvil, no utilizar el cinturón de seguridad, no respetar señales como el ceda el paso, circular sobre zonas cebreadas, etcétera, (excepto excesos de velocidad ya que no disponen de radar) de vehículos en las carreteras para posteriormente sancionarles.

De hecho, la infracción captada por la cámara de estos por drones podrá ser notificada en el acto por un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o ser tramitada posteriormente por las autoridades competentes. Todas ellas, dispondrán del fotograma correspondiente con la evidencia de la infracción cometida por el conductor.

Ya vigilan desde hace tiempo desde el cielo -fueron 'presentados hace un año en Langreo- y a partir de hoy también sancionarán a los conductores que infrinjan la normativa de seguridad vial. Tres de los once drones de los que dispone la Dirección General de Tráfico (DGT) se utilizarán, de forma prioritaria, para «la protección de usuarios vulnerables, en particular ciclistas, motociclistas y peatones», así como para la vigilancia «de distracciones durante la conducción y en tramos en los que el riesgo de accidente es mayor», aseguró ayer la DGT.

La puesta en marcha de este sistema de vigilancia y sanción coincide con la 'operación salida'. Tráfico prevé que las carreteras asturianas registren durante agosto 889.000 desplazamientos. 55.000 de ellos entre ayer y hoy, el doble de los que se producen habitualmente un miércoles o un jueves del verano. Según las estimaciones de la DGT, las carreteras asturianas con mayor intensidad de tráfico serán las autovías A-8 y A-66 y la N-634.

La DGT utilizará tres de sus drones -certificados por el Centro Español de Metrología- para denunciar a aquellos conductores que sean captados por estos aparatos cometiendo infracciones. Y también usará el resto de ellos para regular operaciones y eventos especiales en los que se concentre un elevado número de movimientos en carretera de tal forma que complementen a los helicópteros y para apoyar en situaciones de emergencia que «por su gravedad» afecten de «manera notable» a la circulación y a la seguridad de los usuarios de la vía.

Tráfico denso en los accesos a Llanes. / Pablo Lorenzana

Además está en proceso de licitación la adquisición de otras veinte unidades que, una vez suministradas y certificadas, se incorporarán a las labores de vigilancia y control del tráfico. La infracción captada por drones podrá ser notificada en el acto por un agente de Tráfico de la Guardia Civil o ser tramitada posteriormente. Todas ellas dispondrán del fotograma correspondiente.

Durante estos días coincidirán en las carreteras aquellos que comienzan las vacaciones con las que las finalizan. Los puntos de riesgo de mayor intensidad de tráfico se darán hoy, de 9 a 21 horas, en las carreteras A-8 en Villaviciosa, A-66 en Ujo, N-630 en Puerto de Pajares, N-634 en Ceceda y Ozanes, N-634a en El Portazgo, AS-262 en Covadonga, AS-19 en Carreño y N-625 en Camporriondi.

La DGT recomienda como itinerarios alternativos la A-66 y A-8 Oviedo/Gijón por la AS-II o A-64 y AS-I; que los vehículos que se dirijan a Cangas de Onís, Covadonga, Parque Nacional de Picos de Europa y Arriondas circulen por la A-8 hasta la salida 319 (Ribadesella), continuando por la N-634 hasta Arriondas, y que los vehículos que se dirijan dirección Oviedo desde Cangas de Onís y Arriondas utilicen la A-8, para evitar las obras existentes en la carretera nacional 634.

Días y horas de mayor intensidad de tráfico

Martes 31 de julio de 15 a 22 horas y miércoles 1 de agosto de 9 a 21 horas.

Itinerarios alternativos

- A-66 y A-8. Oviedo, Gijón por AS-II o A-64 y AS-I

- Vehículos que se dirijan a Cangas de Onís, Covadonga, Parque Natural de Picos de Europa y Arriondas, circular por la A-8 hasta la salida 319 (Ribadesella), continuando por la N-634 hasta la localidad de Arriondas.

- Vehículos que se dirijan dirección Oviedo desde Cangas de Onís y Arriondas, para evitar las obras existentes en la N-634 se recomienda utilizar la A-8.

Otras medidas de ordenación

- Regulación y vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en puntos conflictivos e intersecciones con mayor intensidad de tráfico.

- Restricción de accesos a la CO-4, excepto vehículos autorizados, entre las 8.30 y las 21 horas del 1 de junio al 16 de octubre.

- Eliminación del tercer carril de la A-8 entre los pp.kk. 356+200 al 358+200 sentido creciente (tramo coincidente con la salida del túnel de Villaviciosa) durante los fines de semana y días festivos de julio y agosto, así como el primer fin de semana de septiembre.

- Señalización en los Paneles de Mensajería Variable de la A-8 del llenado del aparcamiento de la playa de Rodiles, con el objeto de evitar retenciones en los accesos de esta.

- Regulación mediante semáforos de la incorporación de la carretera AS-118 (Veriña - Luanco) con la AS-19 Gijón-Avilés) en su p.k 4+500 todos los días de julio y agosto en horario de 11 a 21 horas.