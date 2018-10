Easyjet expulsa a dos pasajeros del vuelo Asturias-Londres tras criticar que ninguna azafata hablara español 00:38 El comandante del avión pidió a la Guardia Civil que les identificara por una infracción de la ley aérea del Reino Unido IVÁN VILLAR Gijón Sábado, 27 octubre 2018, 20:06

Dos pasajeros del vuelo Asturias-Londres del viernes fueron expulsados del avión tras haber criticado que ningún miembro de la tripulación hablara castellano. Después de una «discusión verbal con una azafata», el comandante a bordo requirió la presencia de la Guardia Civil para su identificación y desalojo, con la intención de proponerles para sanción por infringir la legislación aérea del Reino Unido, que es la que regía una vez que los pasajeros habían sido embarcados.

Según explicó a EL COMERCIO otra pasajera que estaba presente, el primer encontronazo entre la pareja y los miembros de la tripulación llegó cuando uno de ellos, mientras esperaban a que se completara el embarque, abrió una cerveza que había comprado en la zona de 'duty free' y la sobrecargo le advirtió de que estaba prohibido beber en el avión. «No se lo dijo precisamente de la mejor manera posible», relata la joven. El hombre reaccionó con sorpresa, preguntándole cómo no iba a ser posible hacerlo, cuando en el propio avión beben alcohol durante el vuelo. El asunto quedó ahí.

Pero empezaron a pasar los minutos y el vuelo, que debía partir de Asturias a las 18.20, no despegaba. Cuando el retraso sumaba ya casi media hora, la sobrecargo informó a través de la megafonía de que el motivo era un problema meteorológico en Londres. Lo hizo en inglés, añadiendo como coletilla que «siento no hablar español, quien sepa los dos idiomas, que se lo explique a quien no lo haya entendido». Esto provocó un comentario crítico de la acompañante del hombre al que las azafatas habían llamado la atención por abrir la cerveza, quien dijo que no le parecía normal que en un vuelo con origen en España no hubiera nadie de la tripulación que pudiera dar esa información en castellano -las indicaciones de seguridad se ofrecen a los hispanoparlantes mediante una grabación-. A pesar de que tanto ella como su acompañante, ambos asturianos, se manejaban sin problema tanto en español como en inglés, consideraba que cualquiera que no lo hiciera tenía derecho a estar informado sobre la situación del vuelo. «Como ya no va a haber más vuelos, no dais un duro por nosotros», reprochó a las azafatas en referencia a que desde este domingo Easyjet dejará de volar entre Asturias y la capital inglesa.

Según los testigos, estos reproches se hicieron «sin dar una voz más alta que otra», pero «a las tripulantes les sentó fatal que les recordaran que no hablan español», lo que dio origen a una pequeña discusión que terminó con la sobrecargo diciéndole a los dos pasajeros que debían abandonar el avión. Ante su negativa, el personal de la compañía requirió la presencia de agentes del destacamento de la Guardia Civil. «Los agentes no sabían ni dónde meterse al ver lo que pasaba», explica una pasajera. Y en un vídeo grabado durante la expulsión de los pasajeros, de hecho, se escucha cómo uno de ellos planteaba zanjarlo todo con una petición mutua de disculpas. No fue posible.

Al final ambos fueron expulsados ante la estupefacción del resto de viajeros y preguntándose mientras bajaban del avión «qué hemos hecho, ¿dónde está la cámara, porque esto tiene que ser una película? No hemos sido maleducados en ningún momento». Cuando se iban, tras recoger su equipaje de mano, una de las azafatas no dudó en despedirse de ellos con un irónico «bye», que provocó la indignación de varios pasajeros que seguían a bordo. El vuelo despegó finalmente a las 19.33, con algo más de una hora de retraso sobre el horario previsto.

