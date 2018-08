Más de 17.000 asturianos esperan por una cita para una prueba diagnóstica Nueva resonancia magnética que el Hospital de Cabueñes incorporó el pasado mes de marzo. / PALOMA UCHA El HUCA, con cuatro meses para una resonancia, y Cangas del Narcea, con medio año para las colonoscopias, tienen las demoras más altas. Jove, el centro con las consultas más rápidas LAURA FONSECA GIJÓN. Jueves, 9 agosto 2018, 02:40

27.130 pacientes están ahora mismo pendientes de realizarse una prueba diagnóstica en alguno de los diez hospitales dependientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa). De ellos, solo el 34% (9.288 usuarios) sabe qué día y a qué hora tendrán que acudir bien para someterse a una colonoscopia, una resonancia, un TAC, una mamografía o una ecografía. El resto, es decir 17.842 personas, desconoce cuándo podrá hacerse algunas de estas pruebas, en muchos casos cruciales para determinar el diagnóstico de la enfermedad.

Pero en Asturias no todos los enfermos aguardan lo mismo. Así lo reflejan las propias estadísticas sanitarias del Principado. El Sespa acaba de incorporar en su último balance de demoras asistenciales, correspondiente al mes de junio, los tiempos de espera en lo que a exámenes diagnósticos se refiere. Hasta ahora no era posible saber (al menos no de forma transparente a través del portal de la Consejería de Sanidad) cuáles eran los plazos de demora para una resonancia, un TAC o una ecografía, por citar tres ejemplos. La publicación de estos datos fue una de las exigencias de la comisión parlamentaria de investigación de las listas de espera.

Según este informe, los plazos más extremos se dan en el Hospital de Cangas del Narcea y en el HUCA, en Oviedo. En el centro sanitario del suroccidente, los enfermos pendientes de una colonoscopia deben armarse de paciencia, ya que la media de espera está en 168 días, el equivalente a 5,6 meses. Es catorce veces más de lo que aguarda un paciente de Mieres por la misma prueba en el Álvarez-Buylla. El Hospital Universitario Central de Asturias se lleva la palma en la espera para una resonancia, que llega a 118 días (cuatro meses), cuatro veces más que en Cabueñes y hasta seis más que en Jove, ambos hospitales de Gijón. Cierto es que el complejo sanitario de Oviedo presenta una particularidad, tal y como apuntan fuentes del propio hospital, y es que para muchos procesos actúa «como centro de referencia para toda Asturias, de ahí que las demoras casi siempre sean más elevadas».

En el HUCA la demora para una resonancia es alta, pero no para una colonoscopia, que está en apenas veinticuatro días. La cifra de enfermos en lista de espera ha logrado contenerse, pasando de los casi 500 que había en enero a 407 en junio. También bajó la de mamografía, y bastante, ya que a principios de año había 402 mujeres pendientes de esta radiografía y ahora hay 290. Donde aún debe afinar los tiempos y también el volumen de enfermos en espera es en ecografías, TAC y resonancia, que en seis meses han ganado más de 1.500 pacientes.

Las mejores ratios, en Jove

Con todo, el hospital que muestra mejores ratios es un centro concertado. Se trata del Hospital de Jove, en Gijón, que tiene los tiempos más bajos en casi todos los procesos: veintiséis días para un TAC, veintidós para una resonancia, veintiuno para una ecografía y siete para una mamografía. Solo le aventaja Mieres, con trece días en el Álvarez-Buylla para una colonoscopia frente a los veinte de Jove.

Cabueñes, por su parte, ha acortado mucho los plazos con la incorporación de una nueva resonancia. Ahora el tiempo medio para un examen de este tipo está en 36 días, cuando llegó a acumular casi la misma dilación que el HUCA. Eso sí, el hospital público gijonés es menos resolutivo en colonoscopias, acumulando la segunda peor demora de Asturias, con 76 días. En el conjunto de la región el tiempo medio para esta prueba está en dos meses, el de las resonancias en 86 días, el de una ecografía en 67 y el de un TAC en 66. El proceso que se resuelve más rápido es el de las mamografías, con 47 días. La lista de espera en pruebas diagnósticas bajó en 557 personas en el último semestre.