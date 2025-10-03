El Arroyo, el área de servicio en Siero que lo tiene todo Abierto 24 horas durante todo el año, puedes repostar, comer o abastecerte de cualquier necesidad

Estación El Arroyo, situada en Siero (Asturias), es mucho más que una parada. Tras más de doce años al servicio de automovilistas de todo tipo, se ha consolidado como una de las áreas de servicio mejor valoradas de la región. Su responsable nos abre las puertas para mostrar qué la hace especial y por qué los conductores la eligen como parada de confianza en sus desplazamientos.

–¿Qué tipo de clientes suelen detenerse en El Arroyo?

–Nuestra clientela es muy variada. Predomina la gente de la zona, pero también recibimos visitantes de Gijón, grupos de trabajadores que utilizan la estación como punto de encuentro para compartir coche, y cazadores que se dirigen hacia León y hacen aquí una parada estratégica antes de continuar viaje.

–¿A qué atribuyen el éxito de la Estación El Arroyo?

–Principalmente a tres razones: nuestra ubicación estratégica en la salida 19 de la Autovía Minera, en Siero; la disponibilidad de servicios durante las 24 horas del día, los 365 días del año; y la experiencia de más de doce años, que nos ha convertido en una parada confiable y reconocida por los conductores en Asturias.

–¿Qué servicios pueden encontrar los conductores al detenerse en sus instalaciones?

–Contamos con una amplia zona de surtidores atendida por profesionales. Además, un amplio área de lavado, con dos puentes de lavado para mayor agilidad, y recientemente hemos actualizado los boxes de lavado, disponiendo de tres boxes mucho más eficientes, y una zona de aspirado. También disponemos de surtidores gratuitos de agua y aire. A nivel de descanso, contamos con una cafetería muy acogedora, con una amplia terraza junto al arroyo, donde reponer fuerzas con nuestros pinchos o comida para llevar; y una tienda con una gran variedad de productos esenciales para el viaje.

–¿Qué medidas han adoptado para optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental?

–Hemos instalado placas fotovoltaicas, que nos aportan mayor autonomía y eficiencia energética. De esta forma, no solo reducimos el consumo, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y el uso de energías limpias.

–Además de esos servicios, ¿qué otras comodidades ponen a disposición del cliente?

–Pensamos en la comodidad de quienes nos visitan. Por ejemplo, nuestro merendero al aire libre con columpios y toboganes, es ideal para las familias que viajan con niños. Y por supuesto, nuestro amplio aparcamiento facilita la llegada y estancia de nuestros clientes.

–Para quienes todavía no han tenido la oportunidad de detenerse en El Arroyo, ¿qué mensaje les transmitiría?

–Les invitamos a conocernos y a descubrir un servicio de calidad, con atención personalizada y todas las comodidades necesarias para hacer el viaje más seguro, cómodo y agradable. Aquí estamos para servirles en cualquier momento del año.