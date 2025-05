Las estaciones de servicio de Asturias, en vilo por la oleada de asaltos

Seis asaltos en un mes. Las estaciones de servicio de Asturias viven en vilo por la oleada de robos que se vienen registrando las ... últimas semanas y que son obra, según los investigadores, del mismo grupo criminal, la conocida como 'banda del Seat'. Una vertiginosa actividad delictiva que ha hecho saltar todas las alarmas en el sector, ya de por sí castigado por los ladrones.

«Tenemos miedo porque los ladrones actúan con una actitud muy intimidante y cualquier día puede ocurrir una desgracia. Cuando se corre la voz de que han denunciado el robo de un coche nos echamos a temblar por si nos va a tocar a nosotros esa noche...», lamenta Manuel Rodríguez, propietario de una estación de servicio en Siero.

El último episodio ocurrió la madrugada del domingo en la gasolinera de Fuentesila, a las afueras de Oviedo. Los delincuentes, embozados para evitar ser reconocidos, destrozaron la verja y las puertas de cristal con una maza y se llevaron la recaudación de la caja registradora. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y en el interior se encontraba un empleado, atemorizado. Huyeron en un Seat León que habían robado en Mieres. Era la segunda vez que esta misma gasolinera sufría un asalto después de que en 2020 un delincuente encañonase con una pistola al trabajador para que le entregase la recaudación.

«Por el momento no ha habido agresiones a trabajadores, pero no sabemos lo que puede ocurrir... Pero aunque haya heridos el susto y el miedo no te lo quita nadie, son situaciones de gran carga emocional en la que puede ocurrir cualquier cosa por el estado de agitación en el que aparentan estar los ladrones», dice el gerente de otra estación de servicio que prefiere guardar el anonimato. «Ya bastante enfilados nos tienen...», argumenta.

En todos los asaltos utilizan el mismo modus operandi. El patrón es prácticamente idéntico en las últimas estaciones de servicio en las que han actuado y suelen desplazarse en vehículos Seat León, cuya técnica para abrirlos y arrancarlos dominan. Lo único que cambia son los emplazamientos. En tan solo cuatro semanas han dejado su impronta en Oviedo, Llanera, Villaviciosa, Llanes, Siero y Novellana.

Se da la circunstancia de que a finales de abril la Guardia Civil, en el marco de la denominada 'operación Arista', detenía a seis supuestos integrantes de la 'banda del Seat'. Solo uno de ellos ingresó en prisión por orden del juez. Sus compinches quedaron en libertad con cargos a la espera de que avance la instrucción. Se les considera autores de diez robos con fuerza e intimidación en otros tantos establecimientos, la mayor parte de ellos, estaciones de servicio de Siero, Corvera, Llanera y Castrillón. Se estima que lograron un botín que ronda los 10.000 euros.

«Se sienten impunes»

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tratan ahora de determinar si esos mismos individuos están detrás de los últimos robos perpetrados en gasolineras o si bien son obra de otros delincuentes que actúan de igual manera. «Se sienten impunes, muchos de ellos son reincidentes, siguen en la calle y vuelven a hacer lo mismo...», dicen en el sector, que cada vez cuenta con menos negocios que abran durante toda la noche. «No compensa porque estás para ganar un jornal y acabas arriesgando la vida... Así no se puede trabajar», lamentan.

La 'banda del Seat' con numerosas ramificaciones resurgió durante la pandemia después de años con un perfil de actividad más bajo.