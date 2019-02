Fade, contrario a las elecciones del 14 de abril «por el gasto que supone» Belarmino Feito, presidente de Fade Feito respalda ir a comicios si el gobierno «no gobierna para todos los terriotios» RAMÓN MUÑIZ Gijón Martes, 12 febrero 2019, 12:25

Los empresarios asturianos ven con estupor la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez convoque elecciones generales para el 14 de abril. «No sé si hay algún impedimento legal, pero el gasto que pueden suponer dos jornadas en un mes mejor nos lo ahorrábamos», expresó Belarmino Feito, presidente de la Federación asturiana de empresarios (Fade).

El representante de la patronal aludía así a que el 26 de mayo ya están convocados comicios para el Parlamento Europeo, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. «Debemos tener sensatez, tardaríamos un poco más en votar en las cinco urnas», reflexionó, como único perjuicio de ir a ese 'superdomingo' con todos las elecciones a la vez.

En efecto, el gasto electoral es considerable. Las elecciones nacionales de 2015 por ejemplo supusieron un coste de 130 millones, de los que 55 fueron para las administraciones públicas y el despliegue de fuerzas de seguridad, y 48 para el envío por Correos de propaganda y las papeletas.

Sobre el fondo de la cuestión, la conveniencia o no de ir a elecciones, Feito se mostró menos taxativo: «Me remito a lo que dije el 26 de julio, en la asamblea de Fade; si este gobierno puede gobernar para todos los españoles, adelante. Si no es posible, que convoque, y si hay que hacerlo, que sea cuanto antes». El presidente de Fade reiteró su preferencia por los comicios «si el gobierno no gobierna para todos los territorios».