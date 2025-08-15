Álvarez-Cascos, en la Feria de Muestras de Asturias

E. C. Viernes, 15 de agosto 2025, 21:01 Comenta Compartir

El recinto ferial Luis Adaro recibió este viernes la visita del expresidente del Principado, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. El político gijonés acudió como cada año a la Fidma acompañado por el empresario José Carlos González, miembro más veterano del pleno de la Cámara de Comercio de Gijón. Entre otros espacios, y como gran aficionado al arte, visitó la exposición que el pabellón de la Corporación Masaveu dedica esta edición a artistas españoles afincados en Estados Unidos.