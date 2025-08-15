El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

González y Álvarez-Cascos, en el pabellón de Masavéu. E. C.
Fidma 2025

Álvarez-Cascos, en la Feria de Muestras de Asturias

Acompañado por el decano del pleno de la Cámara de Comercio, visitó entre otros lugares la exposición de arte del pabellón de la Corporación Masaveu

E. C.

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:01

El recinto ferial Luis Adaro recibió este viernes la visita del expresidente del Principado, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. El político gijonés acudió como cada año a la Fidma acompañado por el empresario José Carlos González, miembro más veterano del pleno de la Cámara de Comercio de Gijón. Entre otros espacios, y como gran aficionado al arte, visitó la exposición que el pabellón de la Corporación Masaveu dedica esta edición a artistas españoles afincados en Estados Unidos.

