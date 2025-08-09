El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Autocaravanas y campers. Símbolos de libertad, su venta está en auge. «Las prestaciones y comodidades hacen que se conviertan en casas rodantes»
Autocaravanas y campers. Símbolos de libertad, su venta está en auge. «Las prestaciones y comodidades hacen que se conviertan en casas rodantes» Vídeo: Aida G. Fresno
Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

¿Se puede vivir en una autocaravana?: «Dame un baño, ducha, cocina y cama cómoda... y a viajar»

Autocaravanas y campers ·

Símbolos de libertad, su venta está en auge. «Las prestaciones y comodidades hacen que se conviertan en casas rodantes»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:50

Es una de las tradiciones de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), el descubrir por dentro una autocaravana o furgoneta camperizada. «¿Por qué»?. Los apasionados de estos vehículos lo tienen claro: aventura, comodidad, poder parar donde y cómo cuando quieras y moverte en una casa rodante», explica José Luis Gutiérrez, venido desde Olloniego y quien está pensando en hacerse con una California. «Es un modelo que me encanta, creo que es icónico», declara a EL COMERCIO. Cuatro modelos ofertan el estand de Volkswagen en la Fidma « que van desde los 62.000 hasta los 90.000 euros», explica Héctor Carrió, director comercial de la marca.

Vivir en una autocaravana

Con dos camas de 1,93, más otra superior, un gran almacenamiento, garaje para bicicletas o motos, tres fogones, nevera con frigorífico «la autocaravana integra Live I es una auténtica casa rodante. En España aún está comenzando la moda, pero los precios de alquiler están haciendo que muchas personas vivan en ella», indica Javier Díaz, de Autocaravanas Costa. «Es muy amplia y tiene de todo, porque yo sin una buena cama no me lanzaría a viajar», cuenta Luis Figueras, hasta ahora dueño de una camper pero que la llegada de otro bebé a la familia le hará dar el salto a una autocaravana. El modelo en concreto cuesta 92.000 euros, más impuestos, « pero las hay mucho más asequibles», subraya Díaz. «La gente se sorprende porque las campers cuentan con todo: baño químico y tienes ducha, –eso sí, todo junto, dos fogones para cocinar y calefacción. Cuando pruebas esta forma de viajar, te engancha», dice Díaz

