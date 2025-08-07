La Comarca de la Sidra lleva a la Feria de Muestras el 'floriar del pumar', «una de nuestras joyas singulares»

E. C. Jueves, 7 de agosto 2025, 19:38 Comenta Compartir

El pabellón del Principado de Asturias en la Feria de Muestras (Fidma 2025) acogió este jueves una presentación de «una de las joyas más singulares» de la Comarca de la Sidra: el 'floriar del pumar' o floración del manzano, que cada primavera viste de blanco y rosa esta zona de Asturias que engloba a los concejos de Bimenes, Cabranes, Sariego, Villaviciosa, Colunga y Nava. En el acto participaron los alcaldes de estos dos últimos ayuntamientos, José Ángel Toyos y Juan Canteli, junto al presidente de la mancomunidad, Juan Antonio González, su responsable del servicio de Promoción Turística, Miguel Ángel Naredo, y el director del Museo de la Sidra de Nava, Juan Estové. Todos ellos coincidieron en destacar la apuesta decidida por el turismo como motor estratégico y dinamizador de la economía local.

«El reciente reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco añade un valor especial a esta celebración, que conecta tradición, naturaleza y gastronomía», destacaron desde la mancomunidad, recordando que además la floración del manzano ha sido incorporada al club nacional 'España en Floración', que agrupa a destinos como los campos de lavanda de Brihuega, los girasoles de Carmona o los cerezos en flor del Valler del Jerte. «Durante el puente de mayo la Comarca de la Sidra se convierte en un gran escenario de actividades para vivir de cerca este espectáculo, con visitas guiadas a pumaradas y llagares que permiten conocer de la mano de los productores el cultivo del manzano, el proceso de elaboración de la sidra y la historia que une a los asturianos con su bebida más emblemática», remarcaron durante el acto. A ello se suman catas en entornos privilegiados, menús sidreros que reivindican el producto local y otras propuestas.

Ampliar El alcalde de Nava, Juan Cañal, escanciando frente al 'photocall' del pabellón del Principado para su homólogo colungués, José Ángel Toyos, y el presidente de la Mancomunidad de la Sidra, Juan Antonio González. I. V.

Aprovechando el paso por el pabellón del Principado, que este año está dedicado a la sidra, el alcalde de Nava no dejó pasar la oportunidad de escanciar varios culetes frente al gran 'photocall' con una foto del concurso de escanciadores que se celebra cada año en la villa naveta con motivo de su Festival de la Sidra. Tras hacerlo para sus acompañantes, no dudó en compartir otros con los visitantes que pasaban en ese momento por el estand, que destacaban el valor especial de que la sidra se la echara el alcalde.