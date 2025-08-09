El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cola para la degustación de mantecados y butano (bebida de naranja) en el estand de León. FOTOS: MARÍA AGRA
Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

Descubrir productos vecinos o aprender a preparar los propios

Gastronomía. León se estrena con degustación y Asturias acerca al público su ternera

María Agra

María Agra

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

León cumple en esta edición 21 años en la Feria Internacional de Muestras de Asturias y, como ya es tradición, con su estand llegan también la degustación de productos vecinos. Esta vez se estrenaron con los famosos mantecados de Astorga. Más de medio millar de dulces, elaborados con «una receta original y única», para repartir entre los centenares de personas que se agolparon e hicieron cola en el estand durante los 45 minutos que duró la degustación.

Iban a ir acompañados de chocolate de Astorga, pero la temperatura y el sol, que no dieron tregua en todo el día, obligaron a cambiar los planes por una bebida más refrescante: el butano. «Es un invento de un leonés que, hace muchísimos años, creó lo que hoy conoceríamos como un refresco de naranja. Se dio cuenta de que cuando la gente iba a los bares no todo el mundo tomaba vino o vermú y creó el butano, que para nosotros es una tradición», explicó Julio Saurina, responsable de Comunicación de la Cámara de Comercio de León. El día terminó con una degustación de queso ibérico Conde Duque.

«¿Puedo chupar los dedos?»

