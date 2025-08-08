La Mesa de la Ingeniería, en la Feria de Muestras: «La ingeniería está detrás de todo, aunque la gente no lo vea»

Iván Villar Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 22:33 Comenta Compartir

El presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, Juan José Fernández Díaz, fue el encargado de presentar, en el marco del Día de la Ingeniería Técnica Industrial, la Mesa de la Ingeniería de Asturias, un espacio de diálogo y colaboración con la administración autonómica constituido en junio de 2024 y del que forman parte 16 colegios y asociaciones profesionales de la región. Y lo hizo narrando el día a día de cualquier persona y cómo «la ingeniería está detrás de todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, aunque la gente no lo vea». Pero en su intervención también habló sobre el Pacto Europeo de la Industria y de la importancia de una normativa europea que contribuya a «asegurar el suministro de materias primas dentro de la Unión Europea sin depender como hasta ahora de terceros países como China». Se refirió por ejemplo a las denominadas 'tierras raras', utilizadas en la producción de paneles fotovoltaicos, y a la gran dependencia del gigante asiático tanto para la obtención de materiales como para su procesamiento. «En un escenario de impulso a la descarbonización y a las energías renovables, hacen falta mucha tecnología y muchos materiales. Por eso tanto en cuanto a los minerales como a ese procesamiento, hay que intentar hacer en Europa lo más que podamos, para no depender de nadie», apuntó.

Por su parte Vidal Gago –decano del Colegio de Ingenieros, Caminos y Puertos y presidente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, si bien remarcó que sus reflexiones responden a una visión «personal»– impartió la conferencia 'Desafíos y oportunidades en el mundo del agua', una intervención que centró en la iniciativa legislativa popular impulsada entre otros por varios colegios profesionales para reclamar una reforma de la Ley de Aguas. El objetivo de es lograr «más inversión y más profesionalización» en el ámbito del agua, así como priorizar la protección de las vidas humanas frente a riesgos naturales como pueden ser las sequías o las inundaciones. La iniciativa se puso en marcha a raíz de la dana que en octubre del año pasado costó la vida a más de 200 personas en Valencia.

