Premios Urogallo en la Feria de Muestras: embajadores de la Asturias más diversa

Mantienen la llama de la asturianía en el Principado, pero también más allá del Cantábrico, y se han convertido en embajadores del legado lingüistico, musical, folclórico, gastronómico, natural y deportivo de la 'tierrina'. El Centro Asturiano de Madrid reconoció el 5 de agosto en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 2025 la labor de dieciséis asturianos con la entrega del Urogallo de Bronce, la escultura creada en 1986 por el artista local José Luis Fernández.

Así, en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y bajo la batuta del presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid, Andrés Menéndez, el primero en recibir la distinción fue Jonathan Feito Menéndez, del equipo directivo de Feito y Toyosa, la compañía hortofrutícola con sede en Llanera y galardonada como Entidad Asturiana del Año. «No es solo un premio empresarial, es el reconocimiento al vínculo de la tierra y quienes la trabajan y la defienden», señaló, compartiendo el premio con «los agricultores que apostaron por productos como el kiwi cuando parecía algo imposible aquí. Resistieron con constancia y visión, demostrando que desde el Norte Verde se puede competir entre muchos». Acabó su intervención con un cálido recuerdo a Francisco Feito, su tío y socio fundador, fallecido recientemente.

La tejedora y filandera Paz González Mesa, que dejó la Administración para dedicarse a la artesanía textil apostando por la lana de la oveja xalda, los tintes naturales y el telar tradicional, fue premiada en la categoría de Artesanía. «Donde trabajo pongo un trozo de cultura, de memoria y de estar en el mundo», dijo. El grupo de baile Les Ayalgues d'Ayer fue reconocido en Danza por «transmitir con orgullo sus raíces y el baile tradicional allerano» con un festival, además, que cumple ya catorce años. Alicia Villanueva, de tan solo 24 años, pero que lleva 16 cantando tonada dio las gracias por «poner en valor a la gente joven». Compone ya sus propias tonadas y combina rock y electrónica, demostrando «versatilidad, talento y compromiso con la canción asturiana». También por su diversidad, talento y unión fue galardonado el Coro Joven de Gijón, 35 voces que versionan tanto a Extremoduro como a Coldplay o Ed Sheeran. «En estos diez años hemos aprendido a escucharnos, respirar y confiar en el grupo». Y el gaitero y dinamizador cultural Pablo Carrera advirtió de que la profesión de gaitero, como el urogallo, «puede estar en peligro de extinción». Vestido con traje regional y montera picona, subió al escenario José Manuel Fernández Pérez, pregonero de La Regalina y «dignificador» del asturiano occidental, reconocido por contribuir a la cohesión comunitaria, mientras que, en Personaje Popular y Gastronomía, fueron distinguidos la youtuber Güela Pepi, que demostró que no hay barreras de edad para transmitir el amor por la cocina tradicional por redes, y Casa Xico, de Mestas de Ardisana (Llanes), un emblema de los fogones asturianos desde 1904. Greenpeace Voluntariado de Asturias destacó el trabajo y la enegía desempeñados durante 40 años para proteger el planeta y la paz, «arriesgando la libertad». En Deporte, la entrenadora de la selección femenina de fúbol, Montse Tomé, agradeció el galardón y disculpó su ausencia por motivos profesionales. La Fiesta de los Callos de Noreña, que nació en 1968, fue reconocida por su arraigo popular. Y con las menciones especiales fueron distinguidas la científica luarquesa María Berdasco, que trabaja en Terapias Epigenéticas en el Instituto contra la Leucemia Josep Carreras y es directora de la Semana de la Ciencia de Luarca; Juan Robledo, por preservar y difundir la canción asturiana; Lluci Miravalles (LadyRingoRango), por renovar la indumentaria tradicional desde su taller de Villaviciosa, y la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Auditiva por su labor.

