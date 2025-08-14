Villaviciosa, una tierra «que lo tiene todo», confirma ya su continuidad

Jana Suárez Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 22:16 Comenta Compartir

Villaviciosa celebró ayer su Día en la Feria. Era la primera vez que lo hacía con estand propio y con un amplio programa de actividades que visibiliza los recursos turísticos, culturales y asociativos del concejo. Al ritmo del pasodoble 'Amparito, La Roca', interpretado por la Banda de Música de Villaviciosa, entró la comitiva maliaya en la Feria. «Un día muy especial para cualquier paisano o muyer de nuestro concejo del que estamos muy orgullosos y más este año en el que la cultura sidrera ha sido reconocida», declaró el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, quien tuvo unas palabras de homenaje y gratitud al artista maliayo Evaristo Arce, Hijo Predilecto, fallecido este año y cuya obra se muestra en el estand de Villaviciosa, ubicado en el pabellón 6.

Un llagar, la figura del gaitero y del tamborilero, imágenes de pomaraes o de San Juan de Valdediós y un photocall con la manzana como protagonista, protagonizan este espacio «que está teniendo una increíble acogida entre el público de la Fidma. Ya nos ha confirmado este concejo que repetirá el próximo año y es que Asturias no se entiende sin Villaviciosa», afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño. «Villaviciosa tiene de todo, mar, montaña, cultura, arte y, sobre todo, sus gentes. Hoy llenamos este espacio de intercambio económico de cientos de maliayos que vienen a disfrutar de su día, pero sobre todo lo que queremos es que la gente siga conociendo y visitando nuestro concejo, porque estamos en un lugar privilegiado de Asturias. Un maliayo siempre está orgulloso de sus orígenes, pero mira hacia el futuro con energía».

Olas y manzanas

El concejo, famoso por su ría o acantilados, «golpeados por el oleaje del mar Cantábrico, símbolo de la fuerza de la naturaleza, nunca se ha quedado atrás y siempre ha buscado expansionarse», declaró Guillermo Simón, el artista maliayo, autor de la imagen de la 68 edición de la Feria, quien estuvo firmando carteles a cientos de personas que se acercaron a recogerlos a la entrada del recinto. «Para mí es energía», dijo a EL COMERCIO Guillermina Baeza, natural de Rodiles. «Las olas, la espuma, eso aprecio yo», comentó Orlando Domínguez. Además, Luis Benito García presentó un avance de un estudio sobre la cultura sidrera de Villaviciosa. Con este evento se abre una amplia programación festiva que anunciaron en el estand maliayés y que está integrada, además, por la Fiesta de la Sidra (sábado, 6 de septiembre), el Concurso de Sidra Natural y el Concurso de Escanciadores preparado en el marco del Festival de la Manzana que se celebrará del 10 al 13 de octubre. Cerrará el calendario de eventos sidreros la final de los concursos de sidra casera de Asturias, Memorial Mundo Collada, en el que se decidirá la mejor sidra casera de toda Asturias del 10 al 13 de octubre. «La manzana y Villaviciosa, por la tierra, la cultura. Todos los condicionantes buenos se dan aquí», subrayó García.

Fabes a partir de la una

El concurso 'La Mejor Fabada del Mundo', que se celebra en abril en el concejo, no solo premia la mejor fabada sino también la mejor faba de Villaviciosa –Memorial Amable Bedriñana– y el mejor compango, consolidando a Villaviciosa como un referente culinario. Es por ello que el domingo, último día de la Fidma, se esperan largas colas en el estand pues la Cofradía Amigos de les Fabes de Villaviciosa organiza una jornada de degustación, «que estamos seguros que va atraer a muchísima gente. No hay mejor forma que culminar el evento del verano con nuestro plato por excelencia, la fabada, eso sí fecha con fabes de Villaviciosa», resaltó el alcalde. Empezará a las 13 horas y «hasta que se acaben, que estamos seguros que será pronto, así que animamos a todo el mundo a que vengan pronto a disfrutarlas», remachó.