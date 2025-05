Asturias se convierte en epicentro de «la libertad» y «el diálogo democrático»

El próximo jueves, 22 de mayo, Oviedo se convertirá en capital iberoamericana de «la libertad y el diálogo democrático». Razón de ser de la ... Fundación Libertad y Desarrollo que preside el empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez, cuyos orígenes asturianos le han llevado a organizar en la región su VI Encuentro Ciudadano, un evento que lleva reuniendo desde el año 2016 a dirigentes internacionales, académicos y expertos de distintos ámbitos, y que por primera vez se celebra en Europa.

Una veintena de especialistas de primer nivel en geopolítica, economía, inteligencia y seguridad global se reunirán en el Teatro Campoamor bajo el lema '¿Están en peligro la democracia y la libertad?'. Entre ellos, siete expresidentes iberoamericanos, el agente del FBI que dirigió los interrogatorios a Sadam Hussein o el hijo del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Estos son algunos de los muchos nombres que dan relevancia internacinal a esta iniciativa que busca diagnosticar los problemas del presente para tratar de aportar soluciones «prácticas» de futuro.

José María Aznar Expresidente de España

El impulsor de la entrada de España en la zona euro

José María Aznar (Madrid, 1953) fue el cuarto presidente del Gobierno de España desde la Transición. Inició su carrera política en Alianza Popular, que luego se convertiría en el actual Partido Popular (PP), que alcanzó con este abogado e inspector de Finanzas del Estado su primera mayoría absoluta en democracia. Gobernó el país entre los años 1996 y 2000, dos mandatos marcados por una política económica que se basó en la liberalización del mercado, la reducción del déficit público y la creación de empleo. Aznar, impulsor de la entrada de España en la zona euro, se mantiene presente en la actualidad política y el debate público como asesor y conferenciante. Es presidente de la Fundación FAES; artífice del centro de enseñanza universitaria Instituto Atlántico de Gobierno (IADG); y doctor honoris causa por trece universidades de distintos países.

Jorge Quiroga Expresidente de Bolivia

El Plan 'Tuto' contra la crisis económica de Bolivia

El ingeniero Jorge 'Tuto' Quiroga (Cochabamba, 1960) fue presidente de Bolivia entre 2001 y 2002. Se formó en Estados Unidos, graduándose cum laude en Ingeniería Industrial por la Universidad de Texas y, más tarde, estudiando Administración de Empresas en la Universidad St. Edward's de Austin. Y en 1988 retornaba a su tierra natal para incorporarse al sector privado. Nueve años después, ya en las filas del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), era elegido vicepresidente de Bolivia, el más joven de la historia del país. Tras la renuncia del entonces presidente Hugo Banzer por problemas de salud, asumió sus funciones, focalizando sus esfuerzos en un plan anticrisis popularmente conocido como Plan 'Tuto'. Actualmente, participa en distintos organismos internacionales que velan por la democracia en América Latina.

Andrés Pastrana Expresidente de Colombia

El político secuestrado por el Cartel de Medellín

Como presidente de Colombia, el conservador Andrés Pastrana (Bogotá, 1954), hizo historia por sus diálogos de paz con la organización guerrillera de las FARC, que finalmente resultaron fallidos, y por la implementación de un plan integral para combatir el narcotráfico. El hijo del también presidente Misael Pastrana estuvo al frente del país cuatro años, de 1998 a 2002. Pero, antes que político, fue un periodista dedicado a denunciar los estragos del narcotráfico, de ahí que en 1988, cuando aspiraba a la Alcaldía de Bogotá, fuese secuestrado por el Cartel de Medellín, comandado por el famoso Pablo Escobar. Tras ocupar la Presidencia de Colombia, Andrés Pastrana ha desempeñado cargos diplomáticos –fue nombrado embajador en Washington– y ha participado en diferentes foros internacionales para alzar la voz contra el chavismo.

Felipe Calderón Expresidente de México

Con él llegó a México la cobertura sanitaria universal

El mandato de Felipe Calderón (Morelia, 1962) como presidente de México también estuvo marcado por la lucha frontal contra el narcotráfico, así como por la crisis financiera global de 2008. Abogado, economista y máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard, Calderón inició su vida política siendo un niño, cuando repartía 'volantes' para el Partido de Acción Nacional (PAN), fundado por su padre. Antes que presidente del país –responsabilidad que ostentó de 2006 a 2012–, fue diputado federal en dos ocasiones y secretario de Energía. Durante su mandato, Calderón implantó la cobertura universal en el sistema de salud a través del Seguro Popular y aprobó una ley que despenalizaba la inmigración indocumentada. Ahora, es parte del Instituto Atlántico de Gobierno y del Instituto de Empresa, donde ofrece seminarios sobre políticas públicas.

Mauricio Macri Expresidente de Argentina

El presidente que estuvo al frente del Boca Juniors

Mauricio Macri (Tandil, 1959), presidente de Argentina desde 2015 a 2019, fue el primer mandatario en más siete décadas que no pertenecía a los partidos tradicionales. Este ingeniero civil, que estuvo al frente del Club Atlético Boca Juniors durante doce años, era un destacado empresario cuando entró en política. El grupo que lleva el apellido familiar se dedica a negocios tan diversos como la construcción o la industria alimentaria. En su decisión de dedicarse a la política –fundó el partido Propuesta Republicana (PRO) y, más tarde, lideró la coalición Cambiemos, con el que llegó a la presidencia argentina– influyó el hecho de haber sido secuestrado. Centró su mandato en la apertura económica, la reducción del déficit fiscal y la integración de su país en los mercados internacionales. Desde 2020, Mauricio Macri es presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Laura Chinchilla Expresidenta de Costa Rica

La primera mujer en presidir la República de Costa Rica

Fue la primera mujer en ocupar la Presidencia de su país. Laura Chinchilla (San José, 1959) lideró la República de Costa Rica entre 2010 y 2014, promoviendo políticas enfocadas en la seguridad ciudadana, la protección ambiental, la modernización del Estado y la promoción de los derechos de las mujeres. Hasta llegar a la Casa Presidencial costarricense, fue diputada en la Asamblea Legislativa, ministra de Seguridad Pública y de Justicia y vicepresidenta. Laura Chinchilla, que tiene un máster en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, donde impartió clase como catedrática, ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de formar parte activa del Diálogo Interamericano o la Cumbre de la Concordia.

Luis Alberto Lacalle Expresidente de Uruguay

Liderando el gobierno uruguayo hasta el 1 de marzo

Hasta el pasado 1 de marzo, Luis Lacalle (Montevideo, 1973) fue presidente de la República Oriental del Uruguay, cargo que venía desempeñando desde 2020, después de liderar una coalición multicolor que puso fin a quince años de gobiernos del Frente Amplio. Con fama de político moderado y gestión eficiente, Lacalle practicó la «diplomacia comercial» en su apuesta por sacar del ralentí a la economía nacional impulsando el sector privado y las exportaciones agroindustriales y la diversificación. Este abogado uruguayo, que se formó en los mejores colegios británicos, pertenece a una de las grandes estirpes políticas del país austral. Su padre, de hecho, también fue presidente de Uruguay.

Álvaro Vargas Llosa Periodista y analista político

El hijo de un Premio Nobel que critica los populismos

El peruano Álvaro Vargas Llosa (Lima, 1966) es hijo del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido. Como periodista y analista político, ha colaborado con distintos medios de comunicación, como The Wall Street Journal, The New Republic, Time Magazine o ABC. Es autor de varios libros, entre ellos, 'Manual del perfecto idiota', coescrito con Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner. Una crítica al populismo e intervencionismo estatal muy en la línea de su defensa del liberalismo económico y político en América Latina. En 2021, Álvaro Vargas Llosa, vicepresidente académico de la Fundación Internacional para la Libertad, recibía el premio Thomas Jefferson

Iván Espinosa de los Monteros Exportavoz parlamentario de Vox

Una de las voces más críticas contra el independentismo

El que fuera portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1971), estudió Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE, además de obtener un MBA de finanzas en Estados Unidos. Su trayectoria política ha estado marcada por su defensa del liberalismo económico y su contundencia frente a los nacionalismos independentistas o la actual política migratoria. Antes de ser elegido diputado en las elecciones celebradas en 2019, trabajó en banca de inversión y en el sector inmobiliario.

Juan Luis Cebrián Periodista y escritor

Una carrera periodística que se consolidó en la Transición

El periodista y escritor Juan Luis Cebrián (Madrid, 1944) fue uno de los fundadores y el primer director del periódico El País, que desde la llegada de la democracia ha tenido gran influencia en el ámbito hispanoamericano. El que fuera también presidente y consejero delegado del Grupo Prisa, ha recibido a lo largo de su carrera numerosas distinciones y reconocimientos. Entre ellas, el Premio Nacional de Periodismo o la Medalla a la Libertad de Expresión.

George Piro Exagente especial del FBI

El agente del FBI que interrogó a Sadam Hussein

La labor de George Piro (Beirut, 1967), exagente especial del FBI, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, ha trascendido públicamente al haber sido el interrogador principal de Saddam Hussein tras su captura en 2003. El papel que jugó en la obtención de información sobre el dictador iraquí y sus vínculos con la organización terrorista Al-Qaeda le valió el reconocimiento de la agencia de seguridad estadounidense, en cuyas filas se integraba a finales de la década de los noventa. Su dominio del árabe fue determinante, así como sus conocimientos y amplia experiencia en la lucha contra el terrorismo.

Félix Sanz Roldán Exidrector del Centro Nacional de Inteligencia

El militar que reforzó la lucha del CNI contra el yihadismo

Félix Sanz Roldán (Cuenca, 1945) dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España entre 2009 y 2019. Este militar del Ejército de Tierra, que alcanzó el grado de general y llegó a ser jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), ha participado en operaciones clave para la seguridad y defensa del país. Durante su gestión del CNI, Sanz Roldán reforzó la lucha contra el terrorismo yihadista y modernizó los servicios de inteligencia españoles. Su trayectoria ha sido reconocida con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar o la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.