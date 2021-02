Los ganaderos exigen la dimisión de Ribera: «No tiene ni idea del sector»

Cencerros y petardos sonaron ayer frente a la Delegación del Gobierno en Asturias, en la Plaza de España de Oviedo, para exigir la «dimisión» de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su intento de proteger al lobo ibérico en todo el territorio nacional. Una orden que ha puesto en pie de guerra al campo en el norte de España, donde se concentra la mayor parte de esta especie, y cuyas reses sufren los ataques del depredador.

Los sindicatos agrarios UCA-UPA y UGT protagonizaron una protesta que movilizó a más de un centenar de trabajadores del campo asturiano frente a las dependencias gubernamentales. Allí se escucharon lemas como «con el lobo descontrolado, el campo queda despoblado», «si el lobo crece, los ganaderos desaparecen» o «los ganaderos no son ni Caperucita ni su abuelita».

La concentración estuvo rodeada de cierta controversia, ya que no participaron los sindicatos agrarios mayoritarios, Coag y Asaja, que acusan a UCA de haberse «desmarcado de la unidad de acción» contra el proyecto de Ribera. No obstante, José Ramón García Alba, secretario general de UCA-UPA, aseguró que dicha unidad de acción se acordó una vez estaba ya convocada la manifestación, hace diez días: «Yo confiaba en que esas organizaciones también se sumarían a esta protesta». Con todo, García Alba aclaró que su sindicato no tiene «ningún problema» en sumar fuerzas con todos los grupos sindicales para detener la orden ministerial del Gobierno: «Esto es un problema que tenemos todos». Eso sí, el portavoz aclaró que, si fuese necesario, desde UCA-UPA se enfrentarán «solos» al proyecto gubernamental. Los tres sindicatos han presentado alegaciones a dicha orden, y UCA-UPA también se ha personado jurídicamente.

«La manada del Ministerio»

«Los medios han puesto de moda la palabra 'manada'. ¿Y qué hacemos con la manada que tenemos en el Ministerio y que está violando los derechos de los ganaderos y acabando con las ganaderías extensivas de Asturias?», reprochó García Alba en un discurso a los asistentes. «Esta ministra no puede seguir ni un minuto más. Pedimos su dimisión y la de todos sus colaboradores», exigió el portavoz sindical, que acusa a la ministra Ribera de «querer llevarse bien con los grupos ecologistas».

El dirigente de UCA-UPA también rechazó de plano la propuesta del Gobierno de aliviar económicamente los daños del lobo con los fondos de la Política Agraria Común (PAC): «No se puede caer más bajo. Esas ayudas se hicieron para compensar la pérdida de la renta agraria. Por ahí sí que no vamos a pasar».

«La ministra no tiene ni idea de lo que es una explotación ganadera o agraria», recriminó por su parte Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT-Asturias. «No se puede decir que se apuesta por la España vacía y al mismo tiempo condenar al cierre a las explotaciones agrarias. Es injusta la orden ministerial; las comunidades autónomas que no tienen lobos no tienen derecho a decidir sobre nosotros, del mismo modo que nosotros no decidimos sobre los lagartos de La Gomera», aseguró Fernández, que también emplazó al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al consejero asturiano, Alejandro Calvo, a bloquear la orden ministerial. «Ellos sí que saben del campo», remarcó Lanero.

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, aseguró que se va a «lograr un acuerdo que permita ese objetivo de conservación de la especie en parámetros determinados con la actividad económica y ganadera». «Asturias sacó a esta especie del ámbito cinegético y por tanto ya existía aquí un cierto nivel de protección», recordó Cofiño, que instó al Gobierno central a «dotar de certezas jurídicas al plan de gestión del lobo, a este o al que en su caso aprobaremos en los próximos meses».