Garriga (Vox) advierte a Feijóo desde Oviedo: «No apoyaremos su investidura si no es para reconstruirlo absolutamente todo»

Ana Moriyón Oviedo Lunes, 7 de julio 2025, 13:44 | Actualizado 14:00h.

Vox saldrá a ganar las próximas elecciones generales «y no a ser ni el coche escoba de nadie, ni a recoger las migajas del Partido ... Popular». El mensaje alto y claro lo lanzó este lunes desde Oviedo el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste se comprometiera tras ser reelegido líder de los populares a gobernar en solitario, aunque sin renunciar a alianzas con Vox. «Eso lo determinarán los escaños y, en cualquier caso, que no tenga nadie ninguna duda de que nosotros no vamos a investir absolutamente a nadie si no es para reconstruirlo absolutamente todo», advirtió el número dos de Vox.

En su visita a Asturias, Garriga fue muy crítico tanto con el Gobierno de Adrián Barbón como con Pedro Sánchez, a quien se refirió como "el número uno de la banda criminal" y le exigió su "dimisión inmediata" junto a la convocatoria de elecciones generales. Pero también con el papel del Partido Popular tanto en el Principado como a nivel nacional. «Los españoles están hartos de que el PP, en lugar de ponerse al lado de Vox y ejercer la oposición que reclama el pueblo, lleve mucho tiempo blanqueando al PSOE», recriminó. Concretamente, en relación con el Principado, reprochó al equipo que lidera el popular Álvaro Queipo su «renuncia tácita» a ejercer de oposición frente al Gobierno de Adrián Barbón porque, en su opinión, «se está comportando como una auténtica comparsa» del PSOE. «No han hecho ningún tipo de oposición a la ideología que impone el PSOE en materia de llingua. Sólo Vox está dando voz a a los problemas reales de la gente corriente», defendió Garriga, quien puso en valor la labor que desarrolla el grupo parlamentario liderado por Carolina López en la Junta General. Por todo ello, y ante un futuro escenario electoral, instó a los populares a dejar claro si finalmente van a «liderar la gran coalición con el PSOE» o a impulsar un giro total de sus políticas de la mano de Vox. En ese caso, advirtió de que la prioridad para el partido que lidera Santiago Abascal es la derogación de todas las leyes impulsadas por el PSOE, «algunas junto al PP», en materia migratoria, pero también "en materia de pacto europeo y en materia de confiscación fiscal». «Nosotros salimos a ganar y nos sentaremos a negociar en el caso de que necesitemos al Partido Popular poniendo siempre por encima de todo los intereses de los españoles. Pero en ningún caso Vox va a participar de apuntalar el bipartidismo y el turnismo político en el cual cambiamos de sillones, pero no cambiamos políticas», sentenció. Y, en ese sentido, Garriga incidió en que Vox exigirá un «cambio de 180 grados en la política migratoria que comparten PP y PSOE «y que, en su opinión, ha disparado la inseguridad en las calles y comprometido la identidad del país", para lo que exigirá »la derogación de toda la basura impulsada por el Partido Socialista y también alguna que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy«. Pero también, dijo, exigirá a los populares el impulso de »un plan de reconstrucción nacional que acabe con el saqueo fiscal« y que garantice la vivienda. »Eso es en lo que vamos a poner sobre la mesa al señor Feijóo«, avisó.

