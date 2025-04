Gimena Llamedo: «Hay evidencia de que Blue Solving pudo haber incurrido en alguna cuestión que hay que analizar»

«A día de hoy hay evidencia de que la empresa Blue Solving pudo haber incurrido en alguna cuestión que hay que analizar. Para ... eso tenemos que dejar que la justicia actúe». Así lo afirmó este viernes la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, a preguntas de los medios de comunicación, en relación con el accidente que el pasado lunes se cobró la vida de cinco mineros en la mina de Cerredo, en Degaña.

No obstante, Llamedo aclaró que en las inspecciones realizadas con anterioridad - la última en septiembre de 2024 - no se había detectado ninguna actividad irregular por parte de la empresa. «Queremos transmitirle a las familias de los fallecidos que el Gobierno de Asturias está con ellos, y que vamos a investigar hasta en el último lugar para poner luz y taquígrafo para esclarecer lo ocurrido. No vamos a escatimar en esfuerzos y vamos a llegar hasta el final», dijo la vicepresidenta.

Añadió que «vamos a poner todos los medios a nuestro alcance. El Principado se va a personar como acusación particular porque estamos interesados en que se haga justicia. También se va a impulsar una inspección general en el servicio de minería para analizar a la Administración y para constatar si hubo algún error o si hay ámbitos que pueden mejorarse», subrayó.

Por otra parte, Gimena Llamedo, aseguró que el Gobierno de Asturias, en su afán de dar respuesta a las familias de los fallecidos, «impulsará un sancionador contra la empresa. Esto demuestra el compromiso firme del Gobierno de llegar hasta el final. Estamos plenamente implicados en conseguirlo», indicó.

Retirada de material en la planta tercera de la mina

Sobre una supuesta actividad irregular en la planta tercera de la mina de Cerredo, Llamedo reiteró que «la tercera planta estaba autorizada únicamente a la retirada de material y si allí se estaba realizando cualquier otra actividad que no estaba autorizada, vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo y debe conocerse la verdad», concretó.

«Es responsabilidad de este Gobierno conocer todos y cada uno de los detalles de este accidente», zanjó.