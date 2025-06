Covadonga Tomé (Luarca, 1970), diputada del Grupo Mixto y líder de Somos, hace balance en el ecuador de la legislatura reconociendo que, si hubiera formado ... parte del Gobierno de Adrián Barbón como en su momento había reclamado, habría sido un tripartito difícil de gestionar. «Nosotras somos más independientes y no tenemos intereses partidistas», compara. Y advierte, tras el encontronazo con PSOE e IU en relación con la comisión de investigación del 'caso Cerredo', que ni ella ni su equipo van a dejar nunca de defender su postura por miedo a molestar.

–Han sido dos años muy convulsos para el Gobierno. ¿Más de lo deseado?

–Más de lo que nosotras esperábamos, probablemente. Más de lo que debería, quizá también. Pero vivimos en un contexto generalizado de tanta crispación y tanta convulsión que ya casi nos hemos acostumbrado.

–¿Y qué espera de los dos años que quedan por delante? ¿Serán más tranquilos?

–Desgraciadamente creo que van a ser igual de convulsos porque la derecha va a tratar de aumentar el tono y la crispación hasta el límite. Y bueno, motivos en este momento para la división y la crispación, los hay.

–Tampoco para usted han sido años tranquilos... Primero la expulsaron de Podemos, ahora liderando un nuevo partido.

–Pero eso fue más pacífico de lo que parece. Cuando llegamos a la Junta ya sabíamos que mi expulsión era muy probable. Y la construcción de Somos está siendo un proceso muy pacífico, muy enriquecedor y muy ilusionante porque entendemos que existe un espacio electoral a la izquierda que está esperando tener un lugar en el que estar y en el que reflejarse.

–Y por el camino, tras el pacto PP-Foro, su voto en la Junta pasó de ser importante a decisivo. ¿Tiene la sensación de tener el el sartén por el mango?

–Jamás usaría esa expresión. Lo que tenemos es la sensación de tener una enorme responsabilidad ya que nuestro voto es clave para muchas cuestiones y evidentemente tenemos que madurar muy profundamente todas las decisiones que tomamos.

–¿Fue un error que PSOE e IU la dejasen al margen del Gobierno?

–Eso lo tendrán que decir ellos. Lo que desde luego no tienen es la estabilidad que podrían tener si nos hubieran invitado a formar parte del Gobierno. Eso sí, hay cuestiones en las que estamos tan en absoluto desacuerdo con el proceder de las dos partes que forman el Gobierno que tampoco sé si tendría mucho sentido que formáramos parte de él.

–Es decir, que si hubiera habido un Gobierno tripartito habría sido muy difícil de gestionar.

–Sin duda.

–¿Más de lo que está siendo el Gobierno PSOE-IU?

–Tienen sus discrepancias y, además, de vez en cuando las escenifican, pero hasta la fecha las van gestionando. Habría sido más difícil porque nosotras somos más independientes y no tenemos ningún interés partidista, sino el de las mayorías sociales.

–¿Quiere decir que PSOE e IU sí tienen intereses partidistas?

–Lo que puedo decir es lo que haríamos nosotras y nosotras pondríamos por delante siempre el impulso de políticas progresistas y el interés de la ciudadanía.

–Se vivieron momentos muy tensos a raíz de su apoyo a la comisión de investigación del 'caso Cerredo'. ¿Cómo están ahora las relaciones con PSOE e IU?

–Hubo momentos duros empezando porque los partidos que forman el gobierno no querían esta comisión de investigación y nosotras, desde el principio, sí. Nuestras posturas, que no son inflexibles porque estamos siempre dispuestas al diálogo, son muy claras y muy honestas. Y si en algún momento pueden molestar, lo sentimos, pero no por eso vamos a dejar de defenderlas.

–Ha vinculado su apoyo a los presupuestos de 2026 a que se cumpla el acuerdo alcanzado con los docentes. ¿No se fía del compromiso del Gobierno?

–Ni me fío ni me dijo de fiar. Cuando vea los presupuestos veremos si se cumple con la financiación que la educación pública se merece en Asturias. Es un tema absolutamente prioritario y no lo decimos nosotras, lo ha dicho la sociedad.

–La educación no es el único sector público que ha levantado la voz. ¿Estamos ante un problema estructural o un efecto contagio?

–No creo que sea un efecto contagio, creo que se trata de apostar por los servicios públicos no sólo sobre el papel sino financiándolos adecuadamente. Las intenciones de un Gobierno que se autodenomina progresista y reformista no sólo deben plasmarse en proyectos sino en el día a día, en un diálogo continuo y constante, no solamente con los profesionales, sino también con los usuarios, y con una financiación adecuada de todos los servicios públicos.

–Los servicios públicos están muy ligados a la fiscalidad y se ha anunciado una reforma que supondrá una reducción en la recaudación. ¿Le preocupa?

–En este caso sí nos fiamos de los cálculos del Gobierno y de que, efectivamente, esa rebaja fiscal se compense con el aumento de la recaudación por otro lado y con el crecimiento económico. De todas formas, nosotras siempre pusimos sobre la mesa la necesidad de avanzar en otras reformas fiscales, como el gravamen a las viviendas vacías o la Ecotasa.

–¿Volverá a pedirlas en la próxima negociación presupuestaria?

–Sí. Por supuesto.

–¿Serán líneas rojas?

–Yo de líneas rojas no hablo jamás. A una negociación se va con unos máximos y luego todas las partes tienen que ceder.

–No va a ser la legislatura de la oficialidad. ¿Qué espera de la reforma de la ley de uso?

–Para nosotras el objetivo es la oficialidad y nos da pena que no se haya aprovechado la oportunidad porque el PP se se haya situado en esa zona gris ligando la oficialidad a una obligatoriedad que ellos saben perfectamente que no es cierta. Se perdió una oportunidad extraordinaria y ahora cualquier avance en la ley de uso nos parecerá bien, pero tenemos que ver las propuestas y hacer las nuestras propias.

–¿Confía en que la ministra Sara Aagesen acceda a comparecer en la 'comisión de Cerredo'?

–Nosotras, desde luego, la vamos a llamar a comparecer. Evidentemente no comparece como ministra sino porque en el cambio de titularidad de la empresa ella era la responsable del Instituto para la Transición Justa. Ojalá venga porque creo que tiene mucho que aportar y desde luego sería un gesto por su parte hacia Asturias y hacia la comisión de investigación.

–El ecuador de la legislatura coincide con el 'caso Cerdán'. El PSOE descarta elecciones para evitar que gane la derecha...

–El peligro de que gane la derecha está ahí y nosotras haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo. Pero eso se consigue impulsando políticas que mejoren la vida de las personas y no embarrando la política. No todo vale.

–Los socialistas asturianos desvinculan la trama en el partido con la actuación del Gobierno. ¿Comparte esa visión?

–No parece fácil desvincular al PSOE con el Gobierno. No entiendo esa posibilidad de duplicarse ahora para ser una cosa o la otra en función de tus intereses.