Las guarderías privadas temen que «la mitad de nosotras se quede en el camino»

Tienen muchas preguntas pero muy pocas respuestas. Hasta ahora, de hecho, solo una, la que dio ayer la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, al asegurar que el paso de reabrir o no es «una decisión empresarial». Las guarderías privadas de Asturias, como las de todo el país, tienen en sus manos, por lo tanto, la de recibir de nuevo a sus pequeños alumnos, siguiendo un protocolo que consideran «inviable». Ayer sacaron su protesta a las calles. «¿Se cierran las escuelas públicas por salud pero se deja vía libre a las guarderías privadas? ¿La salud no debería protegerse por igual? ¿No entramos en un peligroso agravio comparativo entre las familias que llevan a sus hijos a los diferentes centros». Estas preguntas están incluidas en un manifiesto que ayer trataron de entregar en persona a algún representante del Gobierno, tanto en la Consejería de Derechos Sociales, donde partió la protesta, como en Presidencia, donde finalizó. Pero no lo lograron. Así que se la harán llegar por registro.

Les permiten abrir pero la mayoría no lo ha hecho, «por responsabilidad, por salud y por economía». Porque con pequeños de 0 a 3 años no es posible mantener las distancias y las mascarillas están desaconsejadas. «Y la ratio de cinco niños por educadora no es asumible». Con todo, temen que si no se escuchan sus demandas «la mitad nos vamos a quedar por el camino». Y se preguntan «qué sucedería si hay un contagio en uno de nuestros centros, ¿nos señalarían por haber incumplido con un protocolo que saben de antemano, inviable?»

Una treintena de guarderías privadas de Asturias, que representan a unas 300 trabajadoras (la mayoría son mujeres) han creado una plataforma. En la región, más de 3.000 pequeños acuden a estos centros,

UGT se ha sumado a sus reclamaciones: alargar los ERTE por hasta que se normalice la enseñanza presencial, ayudas fiscales, normas claras para la vuelta en septiembre. El sindicato rechaza «que se utilice a las guarderías privadas como un elemento único e imprescindible para la vuelta al trabajo de madres y padres». Ellas, por su parte, dicen que «queremos retomar nuestra actividad, nuestra economía no aguanta más... Pero volver así, no».