«Hay que consumir productos asturianos, defender lo nuestro»

Las mujeres del campo asturiano ya tienen su himno. Se trata de 'Ganaderas asturianas', un tema realizado por el Grupo Beatriz y que toma su nombre de la asociación que aglutina a las mujeres del medio rural de la región. La presentación del videoclip, que ya se puede ver en las redes sociales, se celebró ayer en El Horro, ubicado en Granda (Las Regueras). Las dos artífices de esta iniciativa (Lucía Velasco, presidenta de Ganaderas Asturianas, y Beatriz Rodríguez, cabeza visible, cantante y acordeonista de Grupo Beatriz) no podían ocultar su emoción por el resultado final de esta iniciativa.

Beatriz Rodríguez indicó que con este tema quiere resaltar no solo la labor de las mujeres del campo de hoy, sino también «de aquellas que ya no están y que no se las valoró lo suficiente.

Pero también queremos enviar el mensaje de que hay que consumir productos asturianos, defendiendo lo nuestro». En el videoclip aparecen numerosas mujeres del medio rural asturiano y con él se pretende «que se sientan orgullosas. Se trata de una canción muy alegre, porque no estamos frustradas. Al contrario», apunta Lucía Velasco.

No se quisieron perder este acto numerosas autoridades, como el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos, o el director general de Ganadería, Nino Rodríguez.