Iberia descarta presentarse al concurso del Principado pero mantiene la tarifa de negocios Un avión de la aerolínea Iberia aterriza en el aeropuerto de Asturias durante el pasado mes de junio. / JOSÉ PRIETO Seguirá con cinco vuelos diarios a Madrid y conservará la oferta de 299 euros para viajes de negocio de ida y vuelta en el día E. GARCÍA / CH. TUYA GIJÓN. Viernes, 26 octubre 2018, 01:52

Iberia no se presentará al concurso de promoción turística convocado por el Principado. La aerolínea descarta concurrir al convenio, dotado con 1,4 millones a repartir entre las compañías que ofrezcan vuelos a Madrid y Barcelona, si bien mantendrá la oferta especial de negocios y, como adelantó EL COMERCIO, continuará fletando cinco vuelos diarios a la capital.

El miércoles finalizó el plazo para optar a un concurso exigente, el destinado a lograr bajar tarifas en el corredor madrileño, que requiere que aviones con un mínimo de 120 plazas realicen anualmente 1.750 operaciones de ida y otras tantas de vuelta a la capital. Ayer, la compañía aérea emitió un comunicado en el que anunció su decisión de no presentarse «al estimar que no cumple con todos los requisitos» de los pliegos. No obstante, quitó peso a la decisión asegurando que «mantiene un excelente diálogo con las autoridades asturianas».

Iberia recordó que lleva cincuenta años -desde que se inauguró el aeropuerto- operando «ininterrumpidamente» en el Principado y remarcó que no prescindirá de un mercado que «considera prioritario tanto en su estrategia dentro de España, como en el desarrollo de su red de conexiones con destinos de largo radio». A pesar de no contar con las ayudas, mantendrá, dice, la oferta especial para viajes de negocios incluida en el anterior convenio. Se trata de un precio «exclusivo para Asturias» de 299 euros ida y vuelta, al que pueden acceder empresas y autónomos. Asimismo, la compañía -que opera en monopolio en el corredor madrileño- mantendrá en las próximas temporadas su oferta de hasta cinco vuelos diarios con Barajas.

A principios de mes, el aeropuerto asturiano perdía las tres conexiones semanales a Madrid que operaba la filial 'low cost' Iberia Express. La supresión de la conexión madrileña se debió a la caducidad de las ayudas. Junto con Iberia, Vueling, Air Nostrum, Alsa y Viajes El Corte Inglés, durante cuatro años se repartió 6,2 millones de euros para conectar Asturias con Madrid. Tras desaparecer la ruta de bajo coste se reabrió un debate recurrente, el de las elevadas tarifas del corredor asturmadrileño, que puso sobre la mesa la posibilidad de declarar la ruta aérea como Obligación de Servicio Público. El Principado ya solicitó esa declaración en 2013 y 2014, pero ahora el Ministerio de Fomento se muestra abierto a analizar la propuesta.

No obstante, el viajero ordinario difícilmente verá variar los precios de forma inminente. Air Europa, que volverá a operar la conexión, no lo hará hasta el 1 de marzo. Retomará la ruta sin ayudas, dado que los aviones con los que operará, ATR, solo tienen capacidad para 70 personas, lo que deja a la compañía fuera del concurso de promoción turística. Los aviones de Air Nostrum, reactores CRJ de 60 o 90 plazas, tampoco cumplirían las condiciones, y Volotea ya anunció a EL COMERCIO que no concurría a la licitación de ninguno de los dos concursos, nacional e internacional, puestos en marcha por el Gobierno regional. Hoy tendrá lugar la apertura de plicas del convenio nacional, tras lo cual las empresas tendrán dos meses de plazo para posibles alegaciones.

«Buen mensaje»

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, celebró ayer «el mantenimiento de las frecuencias y la conectividad a nivel nacional, sobre todo con Madrid, un destino importante tanto a nivel directo como indirecto». El titular de Turismo tildó de «buen mensaje» el anuncio de Iberia. Al respecto de los estrictos requisitos del concurso público, remarcó que los pliegos de licitación -criticados por Air Europa, que se planteó impugnarlos, así como todo el arco parlamentario - «planteaban el mantenimiento de las mismas condiciones en cuanto a frecuencias y horarios y valoraban el incremento de ambos, así como la mejora de conectividades indirectas». «Lo que se planteaba era el mantenimiento de lo que ya había», subrayó Pola.

Y si Iberia ha decidido no concurrir se debe «a un conjunto de parámetros en los que no tenemos influencia directa». «Estas cosas corresponden en gran medida a decisiones de carácter empresarial, atendiendo a criterios de rentabilidad o programación estratégica», indicó el consejero. La compañía «expone que considera que no cumple alguno de los requisitos establecidos en las licitaciones públicas que hemos planteado», algo que «habrán evaluado».