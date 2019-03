Incendios en Asturias: «Esto lo hacen personas sin corazón» 01:51 Un bombero trabaja en la cuesta de Naves. / NEL ACEBAL Vecinos de las zonas afectadas en el Oriente piden «contundencia» contra los culpables LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 6 marzo 2019, 04:00

«Quieren convertir nuestro paraíso en un infierno». Con una mezcla de pena y rabia, Rita Cue, vecina de Naves, recorría ayer por la mañana el monte de San Martín que apenas unas horas antes había sido pasto de las llamas. La huella era inconfundible, convirtiendo en una estampa en blanco y negro un paisaje otrora verde y lleno de vida. «Esto solo pueden hacerlo personas sin corazón, a las que les gusta destruir. Queman la tierra de sus hijos, pero luego dicen que la quieren», criticaba, alzando la vista para calcular la altura de las llamas guiándose por los troncos quemados de los eucaliptos. Y es que para esta llanisca, al igual que para los vecinos con los que estos días compartió horas de angustia por la cercanía del fuego, detrás del desastre está la mano del hombre.

En el pueblo nadie quiere señalar ni dar nombres, «pues a no ser que los pilles en plena faena no puedes acusar a nadie». Sí relacionan directamente lo sucedido en la zona de Naves y Villahormes con la actividad maderera frente a las sospechas que se suelen dirigir a los profesionales del campo. «No pensamos que fuesen ganaderos quienes prendieron los focos, pues no les beneficia para nada. Al contrario, muchos lo pasaron muy mal, pues tienen a sus animales, maquinaria y bolas por la zona», aseveraba Pachico Sustacha desde la pequeña localidad de San Martín.

Galería. Las llamas se reavivaron al caer la noche, el lunes, cerca de Posada. : / AFP

En términos similares se expresaba su vecina Inés Vega, quien a primera hora de la tarde del lunes vio cómo las virulentas lenguas de fuego se detenían a apenas unos metros de su casa gracias a la acción de Bomberos, militares y brigadistas. «El problema, en nuestro caso, está en el eucaliptal, pues no deberían haber dejado plantar tan cerca de los edificios y tendrían que exigir a los propietarios que mantengan los terrenos limpios, porque sino es un peligro», aseveró.

También para Juan Bada, quien tuvo que humedecer a base de manguera los límites de su finca y las paredes del hórreo y de la casa para que las chispas no prendiesen durante los momentos más críticos del incendio, llamaba la atención sobre la plantación de eucaliptos. «No cumplen con la separación mínima y es que encima vienen a llevarse la madera y en vez de limpiar los restos dejan todo hecho una piltrafa», criticó.

Galería. Viejas trincheras quedaron al descubierto en San Martín. / Nel Acebal

Esos restos a los que hacía Bada referencia son «como gasolina», apuntaba Manolo Gavito, de Naves. «No hay mantenimiento ninguno de los montes, con lo que se va formando un manto que está ahí esperando a arder. Quizás no queme este año, ni el que viene, pero lo hará al siguiente», señaló, aseverando que pese a que siempre hubo quemas en la zona, «nunca se veían oleadas como las que hay últimamente, de más de cien incendios en un día». Por ese motivo se mostró «cien por cien» seguro de que «son todos provocados». «Es lamentable», reconoció, y aventuró que la mayor parte de los fuegos de los últimos días quedarán sin castigo. «Como no los pilles en el acto es casi imposible saber quién fue», indicó.

Precisamente para evitar que los supuestos incendiarios se libren, los vecinos de las zonas más afectadas por las llamas en el concejo llanisco reclamaban ayer «contundencia» a las autoridades. «Confío en que van a poner todos los medios posibles para dar con los culpables y que, si los hay, se aplique la ley a rajatabla», manifestaba Juan Bada. Desde San Martín, Inma Sustacha invitaba a quienes prenden la mecha a ponerse en su lugar. «Deberían tener un poco más de empatía y pensar que a nosotros nos pueden dejar sin nada. Ayer -por el lunes- podríamos haber quedado solo con lo puesto e incluso perder el trabajo, pues estuvieron en peligro maquinaria e infraestructuras ganaderas». También contundente se mostraba Inés Vega, quien tuvo que llevarse a su madre del pueblo en cuanto asomó el humo, pues padece problemas de respiración. «Me da igual quien sea, si veo a alguien prendiendo, lo denuncio. Y los demás deberían hacer lo mismo», aseguró.