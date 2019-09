Crimen de Siero | «Estamos intranquilos, pedimos más seguridad en la zona» Un guardia civil conversa con María Esther Fernández. / P. N. «Estaba en la cama a las seis y veinte de la mañana cuando comencé a ver luces y a escuchar movimiento», contó María Esther Fernández JUAN VEGA SIERO. Lunes, 30 septiembre 2019, 03:03

Los vecinos de Xixún se mostraron ayer muy impactados tras conocer la muerte violenta de Ginés Priede Junco, un hombre de 68 años al que pocos decían conocer pese a que vivía a escasos metros de sus casas. Es el caso de María Esther Fernández, cuya vivienda se encuentra muy cerca del lugar donde fue descubierto el cuerpo. «Estaba en la cama cuando, a eso de las seis y veinte de la mañana, comencé a ver luces por la ventana y a escuchar movimiento». Al poco rato «vino la policía a preguntarnos si conocíamos a un tal Ginés, pero, a pesar de vivir muy cerca, nunca lo habíamos visto», explicó antes de afirmar que «es una tremenda tragedia que ocurran cosas como éstas en este pueblo».

Con el paso de las horas, la zona se fue llenando de vecinos que hacían sus propias suposiciones sobre lo ocurrido: «Parece un ajuste de cuentas, porque es muy raro que lo hayan encontrado ahí», comentaban entre ellos mientras se sucedía la llegada de coches de la Guardia Civil.

Mario Celorio, que reside en las inmediaciones del apeadero del pueblo, se mostró completamente consternado: «Están pasando cosas muy extrañas en este pueblo para lo pequeño que es. Ahora estamos intranquilos porque ya no sabes lo que te puedes encontrar». El sierense aprovechó para reclamar más seguridad en la zona. «Este es un pueblo muy tranquilo donde normalmente nunca pasa nada y ahora nos enfrentamos a esto».

Otros residentes hablaban de «la mala racha que está teniendo Xixún». Lo decían pensando en el triste suceso ocurrido a principios de este mes, cuando un hombre de sesenta años de edad fue arrollado por un tren muy cerca del apeadero. El hombre se encontraba en las inmediaciones de las vías con su perro cuando, en un momento dado, éste se le escapó. Salió detrás del can y no se percató de que un convoy se acercaba. El maquinista no tuvo tiempo de detener el tren y arrolló al hombre y su mascota, muriendo ambos en el acto. «No damos crédito a lo que le ha pasado a este pueblo en el último mes», se lamentaban ayer los vecinos.