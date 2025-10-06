Javier Junceda muestra la vía para una Asturias con futuro El jurista naviego presenta esta tarde en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en Oviedo, su nuevo libro, 'Asturias y los asturianos«

Se autodefine, sobre todo, como un «asturiano que quiere hacer cosas por Asturias, no se trata de ser, sino de hacer, como decía en su día Margaret Thatcher». El jurista naviego radicado en Oviedo Javier Junceda presentará a las siete de esta tarde, en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, en la plaza Porlier de Oviedo (Palacio del Conde de Toreno) su nuevo libro, 'Asturias y los Asturianos'.

Se trata de una obra analítica y, sobre todo, de diagnóstico y propuestas para ayudar a sacar a Asturias de la «anestesia» en la que considera Junceda que la región vive. De hecho, uno de los capítulos del libro se titula 'Males que cien años duran', y en él hace referencia al riosellano de Tresmontes Manuel Fernández Junco, «el responsable de que en Puerto Rico se siga hablando español», que «ya hace un siglo definía muy bien los problemas de Asturias, que más o menos siguen siendo los mismos: el monocultivo del maíz, la emigración que entonces era a América y ahora, a Madrid» y otros que hacen «poco comprensible que una región como la nuestra, con una feracidad grandísima en nuestro campo, con agua, con todo tipo de recursos y con talento en las personas siga en la misma parálisis».

Una parálisis que Junceda cree fundamentada en varios puntos. Uno, quizá el principal, «la ausencia de planificación, el vivir en un constante presentismo y lanzando cortinas de humo para que no se vean los problemas». Problemas que define en su libro con concreciones claras: «no puede ser que con una tecnología ferroviaria de miles de millones de euros el Ave pase de 330 kilómetros por hora a traquetear hasta Oviedo, Gijón y Avilés a apenas 30 kilómetros por hora».

De la misma forma, no puede ser «que tengamos una fiscalidad tan alta que hace que el emprendedor y el inversor huyan de Asturias», o que «intentemos solucionar el reto demográfico sin crear empleos o permitiendo que se destruyan los que hay. En la atonía empresarial sólo se fundamenta el envejecimiento».

Otro problema esencial que señala la obra es el energético: «Hemos pasado de ser exportadores de energía a ser deficitarios. Si alguien se opone a los eólicos o a crear parques de baterías para almacenar la energía excedentaria de las renovables, que me diga cuál es la alternativa viable».

«No se debe uno envolver en la bandera de Asturias y sacar pecho, sino ayudar a dinamizar la región, una Asturias que tiene que levantar la persiana a las seis de la mañana, y que huela a pan y café», afirma Junceda.

Además, Junceda hace un recorrido por 43 personajes esenciales de Asturias, desde Jovellanos y Campomanes a Mari Paz Pondal«, todos ellos con el denominador común de haber contribuido al avance de la región. Junceda presentará también su libro el día 17 de octubre en el Casino de Navia, invitado por la alcaldesa naviega, Ana Fernández, y el 4 de noviembre, en Gijón, en el Ateneo Jovellanos.