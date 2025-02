Coronavirus en Asturias: Ligero repunte de contagios, con más incidencia entre los mayores de 65 años

Asturias cerró la cuarta jornada consecutiva por debajo de la barrera de los 200 contagios, aunque se rompió la tendencia descendente. El miércoles se notificaron 161 nuevos positivos, 33 más que el día anterior. Y de ellos, 22 de los casos se dieron entre los mayores de 65 años. Esto también provocó una subida en la tasa de positividad, alejándose del ansiado 5%. Se situó en el 5,87% sobre un total de 4.395 pruebas realizadas.

También se registraron más fallecimientos que los días previos. Siete muertes más, cuatro mujeres y tres hombres de edades comprendidas entre los 74 y 95 años. Durante la pandemia, la cifra de decesos ya alcanza las 1.681 personas.

Por su parte, las 40 nuevas hospitalizaciones, dos ingresos más en las UCI y las 65 altas dan un ligero alivio a la presión hospitalaria. En estos momentos las UCI están al 59,72% de ocupación -el 45,94% son pacientes covid- , y en planta los hospitales regionales están al 72,94%, el 14,53% por coronavirus.

Gozón sigue en máxima alerta

Salud decidió ayer mantener quince días más -aunque se revisará dentro de una semana- el cierre perimetral de Gozón así como el resto de medidas recogidas en el nivel de alerta 4+. La incidencia acumulada los últimos 14 días de este municipio sigue por encima de los 500 casos.

La prórroga no pilló por sorpresa a su alcalde, Jorge Suárez: «Estamos por encima de los umbrales, pero en los últimos días se ha producido un descenso que nos hace ser optimistas. Tengo esperanza de que en la revisión dentro de siete días la situación haya mejorado», afirmó. El regidor insistió en la necesidad de cumplir con las medidas y ha pedido a la Policía Local que refuerce los controles. «En Gozón es bienvenido todo el mundo, menos ahora. Pedimos a la gente que no sea del municipio que no venga», concluyó.