La droga incautada, que iba oculta entre los asientos del coche y en dos maletas. Guardia Civil
Operación antidroga

De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche

Tras realizar un minucioso seguimiento por carretera, la Guardia Civil les dio el alto en el aparcamiento de una superficie comercial

Sheila Vaca

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:52

15 de septiembre. La Guardia Civil prepara y activa desde primera hora de la mañana un minucioso y discreto dispositivo tras obtener información relevante de un posible transporte por carretera de droga desde Madrid con destino a Asturias. El objetivo a seguir, un Volkswagen Touran de color oscuro.

A las 9 de la mañana es visto en la autopista A-66 a la altura de la localidad de Figaredo y en sentido a Oviedo. Comienza entonces el seguimiento del turismo, que llegó a entrar en la ciudad ovtense y circuló por diversas calles de la zona sur, eso sí, vigilando y tomando ciertas precauciones para comprobar que no era seguido.

El coche y sus dos ocupantes acceden al aparcamiento de una gran superficie comercial. Es entonces cuando una mujer se baja, entra en el centro comercial y deambula en actitud de espera. Mientras, el Volkswagen, que había continuado su marcha tras circular por varias rotondas y realizar contramarchas comprobando si era seguido, vuelve al estacionamiento y lo recorre a baja velocidad.

Entre los asientos y dos maletas

En ese momento y ante la posibilidad de que el vehículo abandonara la zona, la Guardia Civil decide intervenir, dar el alto al vehículo e identificar a su conductor. En el registro que se llevó a cabo in situ, se intervino oculto entre los asientos una bolsa de rafia que contenía 10 paquetes de un kilogramo cada uno de lo que resultó ser hachís.

También fue localizada en el interior del turismo una maleta que contenía un total de 32 kilos de la misma sustancia, así como en el maletero una segunda maleta en cuyo interior guardaba 48 kilostambién de hachís. Lo que supone un total de 90 kilos de droga.

Tanto el conductor, de 38 años, como la mujer que lo acompañaba, de 30, ambos vecinos de Madrid, fueron detenidos. Ambos resultaron ser correos encargados de transportar la sustancia estupefaciente, desde Madrid hasta Oviedo, demostrando que conocían el itinerario de forma precisa lo que les permitía desenvolverse por la ciudad sin titubeos.

A las dos personas se les imputa un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. En este caso por su cuantía puede ser considerada de notoria importancia ya que supera en 36 veces dicha cantidad que está fijada en 2,5 kilos.

El hachís intervenido será entregado en el Servicio de Farmacia-Control de Estupefacientes del Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria, para la extracción de las muestras oportunas y realización de los análisis oportunos.

