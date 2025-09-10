María Jesús Álvarez regresa al Senado La actual directora general de Igualdad será propuesta por la FSA para ocupar el escaño vacante por designación autonómica

María Jesús Álvarez, en su despacho, en una entrevista concedido a EL COMERCIO por el Día de la Mujer.

Eduardo Paneque y Daniel Fernández Gijón | Oviedo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:09 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

María Jesús Álvarez, actual directora general de Igualdad, es la elegida por Adrián Barbón para suplir a Melania Álvarez en el Senado. Según puede adelantar ELCOMERCIO.es, el presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialistas Asturiana (FSA) propuso su nombre a la ejecutiva del partido, primero, y al Comité Autonómico, después, reunidos ambos órganos del partido esta tarde, y contó con el respaldo de los asistentes.

De esta forma, María Jesús Álvarez (Pravia, 1962) regresa al Senado, puesto que formó parte de la Cámara Alta hasta la pasada legislatura. En la actualidad es directora general de Igualdad.

Esta praviana acumula una amplia experiencia política, desde su militancia en el PSOE, a comienzos de los ochenta. Lo fue todo en política, desde miembro de la ejecutiva local de Pravia hasta presidenta de la Junta General (1999-2011), consejera de Medio Rural durante los gobiernos de Javier Fernández y senadora entre 2019 y 2023.

María Jesús Álvarez ocupará el escaño que deja en la Cámara Alta a la exonsejera de Derechos Sociales Melania Álvarez, quien dejó el acta de senadora el pasado mes de julio para ponerse al frente del clúster de cuidados que ha creado la Cámara de Comercio de Oviedo.

Su nombramiento será sometido a votación en la Junta General, puesto que el escaño que ocupará corresponde a la cuota que cada Parlamento autonómico tiene en el Senado.