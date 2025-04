Cogersa dispone ya del proyecto para el punto limpio de luanco

A. G.-OVIES luanco. Miércoles, 1 de julio 2020, 00:18 | Actualizado 09:37h. Comenta Compartir

Cogersa dispone ya del proyecto para el futuro punto limpio de Luanco. El nuevo equipamiento, que se ubicará en terrenos de Balbín, lleva casi dos años de retraso, aunque parece estar ya un paso más cerca. Las obras tendrán un coste cercano a los 500.000 euros y el Ayuntamiento espera que puedan arrancar junto con la construcción de dos nuevas glorietas, cuya ejecución depende del Principado y está incluida en los presupuestos de este año. El alcalde, Jorge Suárez, explicó ayer que su intención es pedir a la compañía que realice una presentación pública a fin de informar a todos los vecinos.

El proyecto no contaría con el apoyo de los residentes en Balbín, que habrían «presentado varias alegaciones», según explicó ayer el portavoz del PP, Ramón Artime. Los afectados defienden que el terreno donde se va a construir el equipamiento no fue comprado para tal fin y que sería necesario aprobar previamente un plan especial.

Uno de los puntos más importantes del orden del día en la sesión plenaria de ayer fue a prórroga forzosa del contrato del servicio a domicilio. La empresa trasladó al Ayuntamiento hace un mes su intención de no renovar el acuerdo una vez se cumplan dos años de la firma del mismo, lo que ocurrirá en agosto. Su decisión, explicaron, se debe a que «las condiciones económicas no están adecuadas a la situación vigente». La propuesta municipal tiene, por tanto, como objetivo que el concejo, y principalmente los usuarios, no se queden sin servicio durante el procedimiento de licitación. La agrupación también dio luz verde ayer, con el voto en contra de IU, de los pliegos de contratación.

La Corporación aprueba la prórroga forzosa del contrato del servicio a domicilio «para no dejar sin él a los usuarios»

La Corporación también aprobó exigir al Gobierno central que se incluya la reforma de la depuradora de Maqua en los próximos presupuestos estatales. La infraestructura se encuentra ubicada en Avilés, pero sus deficiencias afectan principalmente a los vecinos de Laviana. El principal problema es la entrada del agua del mar, que impide el buen funcionamiento del proceso de depuración, provocando olores y la corrosión de la estructura. El proyecto -sobre el que ahora se está haciendo alguna modificación- fue redactado hace varios años por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero nunca llegó a ejecutarse.

Esta exigencia llega de parte de la asociación vecinal de Laviana. El escrito presentado por la entidad también pedía la ejecución del saneamiento de la parroquia.