El Instituto Isla de la Deva denuncia la falta del profesor de Llingua desde el inicio del curso Instituto Isla de la Deva de Piedras Blancas. / MARIETA El Consejo Escolar ha decidido recoger firmas y solicitar una reunión con la consejera de Educación para reclamar que se cubra la baja SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 7 noviembre 2019, 01:17

El alumnado matriculado en Llingua Asturiana del Instituto Isla de la Deva lleva desde el inicio del curso sin profesor titular, que a su vez es tutor de una de las aulas de primero de la ESO. La Consejería de Educación otorgó la plaza en septiembre a una profesora, que se quedó de baja por enfermedad antes incluso de iniciar las clases. Desde entonces, pese a pedirse en reiteradas ocasiones, no se ha cubierto el puesto.

El equipo directivo y docente, así como las familias de los menores afectados, unos 127 en total, se han puesto de acuerdo para reclamar un docente. Lo harán recogiendo firmas y solicitando una reunión en persona con la consejera de Educación. «En estos momentos se está paliando la falta de esta persona con el profesorado existente, que hace más horas para que no se note tanto, pero no podemos estar así todo el curso», destacan en el centro escolar. Aunque la situación no es exclusiva del Isla de La Deva, aquí la situación es «especialmente complicada porque la persona que falta es tutora de un grupo. Lo peor es no saber si esto tendrá solución a lo largo del curso», explican desde la jefatura de estudios.

Las familias están cansadas de esperar y temen que esto pueda afectar directamente al alumnado. Los más mayores, los matriculados en bachillerato, dependen de esta nota para que les haga media en sus expedientes. «Hace media, es computable para luego acceder a la Universidad. Actualmente cada décima cuenta y no podemos dejar en el aire esta nota», recalcan tanto en el centro como las familias afectadas.

Desde el Principado afirman estar trabajando para abrir la bolsa de la especialidad y así poder cubrir las vacantes, aunque no pueden precisar fechas concretas en las que ese trámite se podrá llevar a cabo. «Mientras se cubre o no, necesitamos que alguien nos de instrucciones de qué hacer. Nosotros no podemos evaluar a esos alumnos porque sería injusto con otros estudiantes que sí están dando sus clases de Llingua», explican en el instituto.

La de Llingua Asturiana es una de las especialidades que no se cubre mediante el sistema de oposición, como sí pasa en otras. En este caso se capacita a cinco personas cada año, que se han especializado en esta materia, para impartir clases. «Nos dicen que hay más demanda que profesores. Además la lista está obsoleta, muchos integrantes tienen ahora otros trabajos o bien están fuera del sistema por diversas razones. Deberían ser flexibles este año y capacitar a más personas para que todos los alumnos tengan profesor», reclaman las familias, que seguirán insistiendo ante Educación para que «la plaza se cubra lo antes posible, porque un trimestre ya ha pasado».