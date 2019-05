«Llevo cinco meses con el trastero inundado y Vipasa no me da solución» María Vázquez entra en su trastero, con el suelo encharcado. / MARIETA Una de las inquilinas se queja de los problemas constantes derivados de las filtraciones de agua en los trasteros del edificio de la calle Doctor Carreño S. GONZÁLEZ SALINAS. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:21

Los inquilinos de las viviendas de Vipasa en Salinas, ubicadas en la calle Doctor Carreño, han venido quejándose de la falta de mantenimiento y de los problemas de humedades. Es el caso de María Vázquez, que lleva cinco meses con sufriendo filtraciones e inundaciones en su trastero sin que el Principado se le haya dado solución.

El problema viene desde el pasado 17 de enero cuando la inquilina advierte que su trastero está inundado y da parte de ello a Vipasa. «Una vez ven el trastero me dice que no hay tuberías ni nada que haga pensar que la filtración sea del edificio. Piensan que puede ser de la biblioteca que se ha inaugurado recientemente», explica Vázquez. Tras varios días de espera para obtener una solución, esta no llegó.

«Desde el 25 de enero que se hizo la primera notificación se contactó por mail y telefónicamente en varias ocasiones más sin ningún resultado», explica la inquilina. Tras eso el pasado 24 de abril se le comunica que se revisarán de nuevo todas las actuaciones al objeto de identificar el origen de las filtraciones, ya que «la empresa adjudicada por Vipasa para efectuar la reparación mantiene que las filtraciones tienen su origen en las instalaciones municipales ubicadas en la planta baja», le indica el comunicado.

«Es incomprensible, no se puede gestionar las viviendas con esa desidia», lamenta

Tras esto no ha sabido más por parte de Vipasa. «La dejadez de funciones de Vipasa es incomprensible, no se puede gestionar el parque público de viviendas del Principado de Asturias con esa desidia», destaca María Vázquez, que sigue padeciendo los problemas de filtraciones en su trastero del que tuvo que sacar todas sus pertenencias para que no sufrieran daños por el agua. Problema que también puso en conocimiento del Ayuntamiento de Castrillón a través de un escrito.

Desde el Consistorio se habría descartado que sea culpa de las obras realizadas para adecuar los bajos del edificio y todo apunta a problemas con las tuberías del propio edificio que estarían provocando filtraciones a los trasteros y garajes del inmueble.