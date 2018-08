«Tengo pruebas de todo y quiero presentarlas en el Pleno extraordinario» La propietaria de la guardería canina solicita al Ayuntamiento de Carreño intervenir ante los grupos para aclarar la propuesta de 'engordar' facturas A. G.-OVIES CANDÁS. Sábado, 25 agosto 2018, 00:33

La propietaria de la guardería canina de Carreño que acusó al teniente de alcalde del concejo, Gabriel Rodríguez, de proponerle 'engordar' las facturas ante la deuda de 15.000 euros que el Ayuntamiento mantiene con ella desde el año pasado presentó ayer un escrito en el registro municipal para solicitar su intervención en el Pleno extraordinario que el equipo de gobierno pretende convocar el próximo mes de septiembre para aclarar esta polémica y defenderse de las acusaciones que han llevado a la oposición municipal a pedir la dimisión de la alcaldesa y el teniente de alcalde. La empresaria en liza, Ángeles Sánchez, ha decidido dar este paso con el objetivo de «clarificar la cuestión de todo lo que conozco, ya que soy la principal acusada por la actuación de la alcaldesa y el concejal».

Sánchez asegura que «todo lo que se ha contado hasta el momento es cierto» y que, por su parte, no ha habido detrás ninguna intención política. «Tengo pruebas de todo y quiero presentarlas. Dicen que es un montaje del PP, pero no es así. Yo no conocí a su portavoz, José Ramón Fernández, hasta que me dijeron que mis facturas no se habían aprobado por el voto en contra de su partido. Fue entonces cuando decidí ponerme en contacto con él», explica. La propietaria también asegura que ella confió en el Ayuntamiento «en todo momento, hasta que vi que sólo me daban largas. Yo no sé cómo funciona el Ayuntamiento y me dejé guiar por el teniente de alcalde, nada más».

La alcaldesa, Amelia Fernández, anunció esta semana la próxima convocatoria de un Pleno extraordinario para dar cuenta al resto de agrupaciones políticas de la gestión llevada a cabo desde el equipo de gobierno en el servicio de recogida y alojamiento de perros abandonados en el concejo. La intención de la regidora es fijar una fecha «cuando se emitan los informes al respecto elaborados por los técnicos municipales para exponer la realidad de los hechos».

Fernández también afirmó que «en el 2016, se registró tan solo un perro abandonado y un año más tarde se pasó de 29 a 68 animales recogidos. El incremento fue bestial e impropio de un concejo de nuestro tamaño y curiosamente coincide con la no aprobación del proyecto de albergue canino previsto para Tamón». Unas declaraciones que no han sentado nada bien en el seno de la fundación protectora de animales de Asturias, La Protectora, de donde partió dicho proyecto.

Desde la entidad critican las palabras de la alcaldesa porque, según afirmaron, «dan a entender que son ellos los causantes de dicho aumento en el abandono de canes. Estamos completamente horrorizados. Es todo falso», manifestaron.