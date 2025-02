«Matan a cuatro mujeres en una misma semana y no pasa nada», critican las feministas asturianas La concentración en Oviedo en repulsa por el crimen, se repite hoy ante los consistorios de Laviana y Gijón a las 11 y a las 19 horas

CHELO TUYA / MÓNICA RIVERO GIJÓN. Viernes, 21 de mayo 2021, 01:03 | Actualizado 02:01h. Compartir

María Teresa Aladro tenía 48 años, un hijo y una vida en Laviana. María Teresa Aladro no es un número, pero su asesinato la incluye en un duro listado. El suyo es el primer feminicidio en Asturias en 2021. Su asesino la ha convertido en la víctima número trece de la violencia machista en España en lo que va de año. Y, en la cuarta en cuatro días.

«Matan a cuatro mujeres en una semana y no pasa nada. Si fueran futbolistas, se pararía el país». Carmen Escandón, secretaria de Igualdad de UGT, resume el enfado y la desesperanza que sienten los colectivos asturianos especializados en los derechos de las mujeres.

Porque el crimen de Aladro sigue los pasos de otros tantos crímenes machistas. De ella no había datos en el sistema de protección. «No hay denuncias previas de maltrato», confirmó la directora de Igualdad, Nuria Varela. Acudió «al Centro de Atención a la Mujer (CAM) de Langreo a pedir información para su divorcio», aclara Varela. Y, como ella misma recuerda, «ese suele ser el momento de riesgo».

Un riesgo que ya desveló en 2015 el hoy decano de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo. En su análisis de los asesinatos machistas, concluyó que «el sistema de protección no funciona» y que «un alto porcentaje de casos se produce cuando la mujer decide romper la relación con su agresor». Uno de cada tres asesinos «se suicida o se entrega», opciones elegidas por los feminicidas esta semana.

Reunión ministerial urgente

Un volumen de asesinatos que ha llevado al Ministerio de Igualdad ha convocar una reunión urgente para hoy del Pacto de Estado contra la Violencia. El ministerio condenó el crimen, como el Principado, el Ayuntamiento de Laviana y la Delegación de Gobierno. En un comunicado conjunto, las tres instituciones quisieron manifestar «la más enérgica condena y profunda consternación». Además de ofrecer los servicios del ayuda y asesoramiento que el Instituto Asturiano de la Mujer tiene para las familias de las víctimas, las tres administraciones han convocado una concentración de repulsa mañana, a las 11 horas, ante el consistorio lavianés. El Ayuntamiento de Gijón tendrá la suya propia, a partir de las 19 horas. La alcaldesa, Ana González, lo anunció en las redes sociales, a la ve que confesó el «rechazo, indignación y un inmenso dolor es lo que me provoca que, aún en el 2021, las mujeres tengamos que seguir sufriendo el machismo que nos arrebata el derecho a la vida».

Todos los partidos políticos con representación en la Junta también hicieron patente su enfado e indignación ante lo sucedido. «Solo me salen palabras de repulsa», confesaba la portavoz de Ciudadanos Susana Fernández, mientras que la de la FSA, Gimena Llamedo, asegura que el crimen «cuenta con el más profundo rechazo de la sociedad». En similares términos se manifestaron Teresa Mallada (PP), Jara Cosculluela (Podemos), Ángela Vallina (IU), Adrián Pomares (Foro) y Sara Álvarez (Vox).

«Pocas opciones»

Un rechazo social que ya se vio ayer en la concentración convocada en Oviedo. «No nos cansaremos de gritar que el machismo mata», señaló Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres.

«No morimos, nos matan. Esto es terrorismo machista», asegura Flor Tejo, portavoz de la Plataforma Feminista de Asturias. Desde la misma entidad, Jessica Castaño confesó que «estamos en shock. No queremos callar, queremos hacer ruido y que nos escuchen». Más dura se mostró Paz Rodríguez, portavoz de Carla Vive. «A las mujeres nos están dejando pocas opciones y las que hay no gustan». Cree que «toda la parafernalia institucional creada en torno a una ley, que fue nuestro mayor orgullo, es solo parafernalia para cubrir expedientes».

Sara Combarros, de 8M Asturies, apuntó que «nos parece importante recordar que esto no son sucesos, es violencia machista, y que necesitamos todo el compromiso social e institucional para erradicarla». Porque, como resumió Blanca Aranda, las mujeres «estamos hartas de salir a condenar cada vez que asesinan a una mujer». Para la presidenta de la Federación Asturiana de Mujeres Progresistas, urgen «más medidas por favor y más medios para doblegar también esta curva. Los crímenes no deben quedar impunes. Una sociedad moderna, solidaria y avanzada no puede permitir la violencia de género». Hoy, volverán a exigirlo en Laviana y Gijón.