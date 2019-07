Meteorología llevaba avisando del riesgo de tormentas en los Picos de Europa dos días Antonio Alba, vicepresidente de Federación de Montaña. / E. C. La Federación de Montaña considera que los rescatados pecaron de «falta de previsión» y se ofrece a supervisar las futuras rutas de los scouts G. POMARADA / R. MUÑIZ CANGAS DE ONÍS / GIJÓN. Jueves, 25 julio 2019, 01:21

Que los Picos de Europa se iba a volver impracticable para las excursiones era algo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) venía advirtiendo. Concretamente el domingo a las 23.30 lanzó un primer aviso detallando que a lo largo del martes en el suroccidente y la cordillera encontraba riesgo de nivel amarillo (el más bajo) de recibir tormentas de consideración.

El pronóstico fue empeorando sucesivamente. El lunes a las 12 horas el aviso de nivel amarillo se extendía ya a toda la región, y en lo tocante a los Picos de Europa se avanzaba que las «rachas muy fuertes» empezarían antes, esa misma tarde. Por la noche el nivel de aviso se elevaba a naranja para la cordillera, lo que supone un riesgo importante. Las tormentas «se esperan que localmente vayan acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento y granizo», avanzaba para el martes. Llegado el día de autos esa posibilidad era ya más cierta también para el resto de la región.

Esto en la previsión genérica para toda la región. La Aemet también realiza una más precisa para las zonas de montaña. En ella el mismo domingo relataba que se estaban dando precipitaciones y «cielo con abundante nubosidad baja y mala visibilidad», y que lo probable es que el lunes se reprodujeran los chubascos ocasionales de tarde y la nubosidad fuera ganando intensidad. También este servicio empeoró sus expectativas el lunes, advirtiendo a los montañeros del riesgo de encontrarse chubascos fuertes y granizo de aventurarse el martes.

Los especialistas que analizan los dos rescates de montaña practicados, esto es, el del grupo de scouts madrileños perdidos entre Amieva y Ponga, y el de los catalanes extraviados en la canal de Culiembro, recuerdan esos avisos. «Todos los veranos hay cientos de scouts, muchos de Cataluña. Que no pase nada más es puro milagro porque no saben por dónde andan», lamentó el guarda del refugio de Vega de Ario, Ignacio Márquez. «Es una irresponsabilidad porque van con monitores que no son guías y con medios que no son los adecuados, cualquier día va a haber una desgracia», afirmó.

«Creo que han pecado de falta de previsión», dijo Antonio Alba, vicepresidente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (Fempa). «Con aviso de tormenta nunca hay que ir a los Picos de Europa, es peligroso», indicó el vocal de senderismo. «Nosotros mismos teníamos una excursión programada, pero con el calor a lo bestia que hacía meterse es una temeridad; vale más organizar una ruta alternativa o ir a la playa», apuntó. La federación se ofreció hace años a supervisar las excursiones de los scouts, propuesta que mantiene.

Tanto la Fempa como la Guardia Civil llamaron a ayer a realizar estas rutas «acompañados de guías profesionales de montaña, perfectamente equipados, con planificación tanto del recorrido como de la climatología reinante, con reservas de agua y de alimentos». El protocolo que aplican los agentes es el de abrir diligencias de investigación solo si hay heridos o fallecidos, algo que por fortuna no ocurrió esta vez, lo que dejará el asunto en un susto y un importante despliegue de los rescatadores.

El tema recuerda la situación de los campamentos volantes, grupos itinerantes que disfrutan de la montaña sin necesidad de avisar a nadie ni mostrar preparación específica. Hace cuatro años el Principado recibió la propuesta de abrir un Centro de Coordinación de Prevención, siguiendo el modelo de los Alpes; se trataría de un lugar de enlace en el que recibir la información de cada grupo que se aventura en la cordillera. La idea sin embargo no prosperó.