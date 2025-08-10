El modelo dual de la nueva ley de FP habilita estancias en empresas de hasta 700 horas

El Principado de Asturias, de una forma incluso más intensa y grave que el resto del país, tiene un problema de relevo generacional ... y de falta de mano de obra. Así lo indicó este domingo la consejera de Educación, Eva Ledo, durante la rueda de prensa en la que, acompañada del nuevo director general de FP, Ángel Balea, anunció las novedades para la Formación Profesional para el curso que comienza. Conscientes de ello, desde el Principado «queremos llevar la orientación profesional, que es clave en todas las etapas educativas, a todas ellas, incluida primaria e infantil».

¿Orientadores profesionales para niños que aún están aprendiendo a leer? Sí. La propia consejera indicó que «cuando se pregunta a los niños qué quieren ser de mayores surgen siempre las mismas respuestas –de policía a profesor, pasando por bombero o juez– pero no hablan de profesiones como tornero o fresador. Ahí surge la motivación», indicó, para tener orientadores que den a los pequeños pistas sobre su futuro profesional desde el inicio de su formación.

En todo caso, este domingo se trataba más de las novedades en Formación Profesional, y en esto, el Principado culminará el próximo curso la implantación de la nueva ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (FP), aprobada en marzo de 2022, con la incorporación del 2º curso de todos los ciclos formativos al nuevo modelo dual.

Según recordó Eva Ledo, en el pabellón del Principado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, una de las principales novedades de este sistema es que las estancias formativas en empresas u organismos equiparados comienzan ya desde el primer curso. Además, la FP dual se divide en dos modalidades en función de las horas realizadas por el alumnado en esas empresas: la general, con un total de 500 horas entre 1º y 2º curso, y la intensiva, con 700 horas en ese mismo periodo.

Por tanto, el alumnado que inicie sus estudios el próximo curso incrementará de manera notable su estancia formativa en las empresas respecto al modelo anterior de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

En concreto, realizará 120 horas más en el régimen general y 320 más en el intensivo. Estas cifras representan, respectivamente, un 25% y un 35% de la duración total del ciclo, lo que refuerza el aprendizaje práctico, la empleabilidad y la integración en el entorno laboral.

Los estudiantes de la modalidad intensiva firman un contrato en formación y obtienen una remuneración económica. Por su parte, las empresas participantes pueden recibir una compensación para financiar estas contrataciones, a través de convocatorias del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). Eva Ledo explicó que en un escenario «globalizado, en permanente cambio e inmerso en plena transformación digital, se hace necesario atender a un nuevo modelo económico, social y sostenible, en el que los sectores emergentes no disponen de capital humano cualificado».

Más plazas el 5 de septiembre

Por otra parte, Educación anima a matricularse en la convocatoria extraordinaria de Formación Profesional, cuyo plazo de presentación de solicitudes de admisión estará abierto del 5 al 11 de septiembre. La oferta consta de 2.133 plazas vacantes: 244 de grado básico, 1.202 de grado medio y 687 de grado superior.

En grado básico, las familias profesionales con mayor número de plazas vacantes son Servicios Administrativos, Actividades Agropecuarias, Fabricación y Montaje y Cocina y Restauración. En el grado medio, el mayor número de plazas libres se produce en la familia de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Y en el superior, en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, sobre todo, según explicó el nuevo director general de FP, Ángel Balea.

La oferta de Formación Profesional en Asturias se compone en la actualidad de 122 titulaciones que se imparten en 65 centros educativos: ocho centros integrados de Formación Profesional (CIFP), 48 institutos de Secundaria y nueve centros con conciertos formativos en esta etapa.

Un éxito en el suroccidente

Balea y Ledo instaron a quienes quieran apostar por la Formación Profesional como pie para una salida laboral («tiene mejor empleabilidad que los estudios universitarios», indicó Balea) a «estar muy pendientes de las plazas que cada centro publicará el próximo 5 de septiembre», así como de los «cursos de especialización que, con una ratio muy baja, se anunciarán a mediados de octubre». Balea quiso destacar el «éxito» que en la comarca suroccidental ha supuesto la implantación en Cangas del Narcea del grado superior de Higiene Bucodental, «con 20 matriculados sobre 25 plazas» en su primera convocatoria, un brote verde para una comarca algo deprimida, lo que suscitó el aplauso del director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, presente en la rueda de prensa como público.