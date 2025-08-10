El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estudiantes de FP en un aula del Centro Integrado de Formación Profesional Avilés. José Simal
Educación en Asturias

El modelo dual de la nueva ley de FP habilita estancias en empresas de hasta 700 horas

Eva Ledo subraya que la «orientación profesional es clave en todas las etapas educativas» y anuncia que se implantará hasta en infantil

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:18

El Principado de Asturias, de una forma incluso más intensa y grave que el resto del país, tiene un problema de relevo generacional ... y de falta de mano de obra. Así lo indicó este domingo la consejera de Educación, Eva Ledo, durante la rueda de prensa en la que, acompañada del nuevo director general de FP, Ángel Balea, anunció las novedades para la Formación Profesional para el curso que comienza. Conscientes de ello, desde el Principado «queremos llevar la orientación profesional, que es clave en todas las etapas educativas, a todas ellas, incluida primaria e infantil».

